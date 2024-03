Bivša manekenka i reality zvijezda Ava Karabatić (35) ranije se kandidirala na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, a sada opet najavila povratak u politiku. Ava ovoga puta želi u Sabor.

Bivša manekenka je kandidaturu na parlamentarnim izborima najavila putem bloga 'Gola (Iz Pakla do Ozdravljenja) te se potencijalnim biračima javila u četvrtak na društvenoj mreži.

"S ponosom vas obavještavam da sam odlučila ponovno istupiti na političku scenu kandidaturom za parlamentarne izbore. Iskrenost mi je uvijek bila vrlina, zato sam i pobjeđivala u reality formatima, tako sam i s vama podijelila zašto sam bila u dužoj medijskoj pauzi. Za ljude koji ne znaju, iza mene je bio težak period borbe s alkoholizmom, bila sam na odvikavanju i ne sramim se toga. Nisam krala, nisam nikom štetila, već samoj sebi", započela je Ava.

"Već punih sedam mjeseci nisam okusila ni kap alkohola i osjećam se odlično, puna energije da se borim dalje. Za sebe ću ukratko reći da sam renesansna provokativna žena, barokne osebujnosti, romantičarskih pogleda i kozmički slobodna. Ovim putem bih zamolila ostale zastupnike da priznaju da su u problemu alkoholizma, to nije nikakva sramota jer ja i dok sam bila na rubu tog problema nisam radila neke stvari koje danas gledam na političkoj sceni i ne mogu vjerovati da se to zaista događa. Jedino logično objašnjenje je pijanstvo. Moj slogan ove godine je "otrijeznimo se!". Uskoro izbacujem i politički program", napisala je.

Zanima ju politika

"Ljudi me vole, koliko me mrze toliko me i vole i nadam se da ću imati podršku. Kada je scena u pitanju, ja sam jedna osoba, a kada se ozbiljno radi sam pravi diplomat", ispričala je za 24sata.

Kada se davno kandidirala za predsjedničke i parlamentarne izbore, iza sebe nije imala nikoga tko bi joj pružao podršku. Ove godine se, kako kaže, bori sama te čvrsto vjeruje da može postati predsjednica.

"Politika me strašno zanima, u srednjoj školi sam slušala predmet 'politika i gospodarstvo', a nedavno sam sudjelovala i u jednom kvizu, gdje je najviše pitanja bilo baš iz politike", otkrila je.

Avin politički program će biti jedinstven. Neće biti ni lijevi ni desni, nego, kako tvrdi, bit će baš njen. Od političkih uzora na stranoj sceni je izdvojila bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (77), a na hrvatskoj sceni predsjednika Zorana Milanovića (57) te predsjednika SDP-a Peđu Grbina (44).

"Trumpa sam i osobno upoznala kada je 2007. držao licencu Miss Universe pa je bio na Hvaru. U njemu vidim skoro pa heroja, iako mi je to jako velika riječ", priznala je Ava.

"Milanović mi je genijalan, njegove izjave me jako nasmiju. A i ja vam jako pratim horoskop, a Milanović je škorpion pa bi se sigurno dobro složili", rekla je te dodala kako joj se Peđa čini odličan.

