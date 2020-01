AVA KARABATIĆ SASVIM OTVORENO O VEZI S TURSKIM MANEKENOM: ‘Svađamo se, najviše zbog daljine’

Ava planira dečka uskoro upoznati sa svojom obitelji, a ističe kako mu ne smetaju njezine obnažene fotografije na društvenim mrežama

Starleta Ava Karabatić (31) na Instagramu je prije par dana objavila da je u vezi s turskim manekenom Khaledom Alijem (28). Sasvim otvoreno za 24 sata progovorila je o njihovoj vezi na daljinu.

“Pravi ljubavni sastanak imali smo dva tjedna nakon susreta. Ja sam bila u hotelu Hilton i žurila na aerodrom, sudarila sam se s njim, rekao mi je da pazim, malo smo se posvađali. On me odvezao do aerodroma, putem smo razmijenili brojeve i mislim da sam prvi put doživjela ljubav na prvi pogled”, rekla je.

Ava i Khaled u vezi su godinu dana. No, žive u različitim gradovima, pa imaju vezu na daljinu. Starleta tvrdi kako želi živjeti isključivo u Hrvatskoj te da o udaji uopće ne razmišlja. Često putuje u Tursku, a njezin dečko još nije bio u Splitu jer mu je, tvrdi Ava, avionska veza jako loša.

Ne smetaju mu njezine golišave fotke

“U stvari, samo želimo zajedno iskoristiti vrijeme i nije nam bitno ništa drugo. Mi smo kao djeca. Ja njega non-stop zovem i ispitujem zašto ‘lajka’ zgodnim ženama fotografije na Instagramu. Svađamo se, najviše zbog daljine, ali na kraju uvijek bude sve dobro jer je on dobar prema meni. Ljubomore nikad dosta”, ispričala je.

Ava planira dečka uskoro upoznati sa svojom obitelji i prijateljima. Ističe kako mu ne smetaju njezine obnažene fotografije na društvenim mrežama.

“Ja sam javna osoba pa sam često izložena lažima. On to u potpunosti razumije. Ne smetaju mu provokativne slike na mojem Instagramu jer smatra da je normalno pokazivati zgodno tijelo ako naporno treniram i reklamiram poznate brendove”, pojasnila je.