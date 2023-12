Reality zvijezda Ava Karabatić (35) nedavno je izašla iz klinike za liječenje od ovisnosti jer je dugo imala problema s alkoholom. Sada je za Republiku otkrila šokantne detalje o svom teškom putu do potpunog izlječenja.

'Nisam bila svjesna'

Ava je počela svakodnevno piti kada je došla u Zagreb. Tada bi se zatvorila u svoja četiri zida i posegnula za bocom, a u to vrijeme je prolazila i kroz bolan prekid pa je utjehu pronalazila u alkoholu.

Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell Ava je za Jutarnji list izjavila da joj je 65-godišnji profesor nudio posao asistentice, da za njih dvoje iznajmi kuću i da joj mjesečno daje 5000 kuna. Kada je to rekla dečku, on je napao dotičnog profesora, te im je profesor ponudio 2000 eura da zaborave taj nemili događaj, ali Špiro je, bez Avina znanja, od profesora zatražio još 7000 eura. Nakon skandala, profesor je za Blic otkrio da se njemu Ava prva javila porukom: "Sviđaš mi se."

"Jezivo je bilo biti u kandžama poroka, a da toga u početku i niste svjesni. Ja sam postala solo drinker. Poslije šest godina života u Beogradu otišla sam živjeti u Zagreb, gdje sam se zatvorila i nekako povukla u svoja četiri zida. Prekinula sam tad s dečkom i sve je nekako krenulo nizbrdo. Tada sam počela piti, a nisam bila svjesna problema u koji sam upala", ispričala je Ava za Republiku.

Roditelji su je zaključavali

Njezini roditelji su u to vrijeme bili očajni, gledati svoju kći kako se opija nije lako. U nadi da će joj pomoći, kad bi vidjeli da je "pod gasom", zaključali bi je kako ne bi otišla po još.

Foto: Pixsell/ Dino Stanin Foto: Pixsell/ Dino Stanin "Odala se porocima. Puno pije, a nekoliko puta je i bila na liječenju od alkoholizma. Uz sve to se i dosta udebljala od velike količine alkohola i stresa koji je doživjela. Nije joj lako, samo je otac ostao uz nju. Svi prijatelji su je napustili, slabo ima kontakt s medijima, a nekoliko puta je i gasila karticu na koju su je zvali razni ljudi", dodao je blizak izvor Avi.

"Majka i otac su mi bili velika podrška na putu izlječenja od alkoholizma. Sjećam se da su me zaključavali kad pijem, odnosno kad bih dobila želju da odem do dućana da kupim piće. Samo sam o tome razmišljala. Tako su me htjeli spriječiti da odem po alkohol, drugačije nisu mogli jer bih se dovijala kako sam znala. To je jedan začarani krug, iz kojeg je teško izaći. Pogotovo je teško kad žensko pije. Biti solo drinker je najgora stvar", prisjetila se.

Sama se prijavila u kliniku

Kad je shvatila da je život dovela u opasnost, Ava se, kako kaže, sama prijavila u kliniku za odvikavanje od alkohola.

Foto: Pixsell/ Dusko Jaramaz Foto: Pixsell/ Dusko Jaramaz Situacija se u proteklom periodu znatno promijenila, pa se Ava Karabatić potpuno povukla iz javnosti. Domaća starleta, rodom iz Splita, nije se pojavljivala u emisijama u zemlji i regiji više od dvije godine, a za to vrijeme o njoj se u medijima pisalo sve i svašta, no ništa od toga nije, za sada, demantirano...

"Procedura je takva da sam na jednoj vrsti detoksa i na lijekovima koji izbacuju alkohol iz organizma. Imam velike krize, koristim svašta nešto da mi odvrati pažnju i umiri nervozu, a razmišljam da se posvetim fizičkoj aktivnosti, nekoj vrsti treninga. Nikome ne bih poželjela da prođe kroz ovo što sam ja, ali sam počela apelirati da svatko tko ima sličan problem potraži na vrijeme pomoć", dodala je.

'Ne snimam se gola'

Ava tvrdi da se na platformi 'OnlyFans' na kojoj se inače plasira eksplicitni sadržaj, ne snima gola, već objavljuje erotske fotke od kojih zarađuje. Njezin otac, kako kaže, zna da se snima za spomenutu platformu, no nema uvid u to kakav sadržaj Ava izbacuje.

"Moj otac zna da se snimam za spomenutu stranicu, ali nema uvid u to kakav sadržaj plasiram. Naravno da neće gledati moje provokativne fotografije, ali sam mu ja objasnila da tu nema ničeg vulgarnog. Izbacujem erotske slike, ne snimam se gola, kao neke, i ne izbacujem porno-filmove. To je danas popularno svuda u svijetu, mnoge javne ličnosti imaju profil na Onlyfansu, ali to ne znači da su u porno-industriji. Svatko neka misli što hoće ljudi se uvijek mogu pretplatiti na moj kanal, pa nek vide šta tamo stvarno nudim. Tračevi me ne zanimaju", poručila je.

