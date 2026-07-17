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Ava Karabatić kao pionirka kod Tita: Otkrila zašto nije nosila grudnjak i zapalila mreže

Ava Karabatić kao pionirka kod Tita: Otkrila zašto nije nosila grudnjak i zapalila mreže
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Foto: Katarina Drajic/ATAImages/PIXSEL

Hrvatska medijska ličnost ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama, nakon posjeta Titovu grobu objavila je niz fotografija i videa koji su izazvali lavinu reakcija

17.7.2026.
15:06
Hot.hr
Katarina Drajic/ATAImages/PIXSEL
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Hrvatska starleta i medijska ličnost Ava Karabatić (38) ponovno je uspjela izazvati burne reakcije na društvenim mrežama. Ovoga puta pažnju je privukla posjetom Beogradu i Kući cvijeća, gdje je nizom objava obilježila posjet grobu bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

Ava je za tu prigodu odjenula bijelu bluzu, tamnoplavu suknju i oko vrata stavila prepoznatljivu crvenu pionirsku maramu. Uz zvukove pjesme "Uz Maršala Tita" pozirala je kraj Titove biste, prošetala kompleksom te položila cvijeće na njegov grob.

No, nije ostala samo na jednoj objavi. Ava je sa svojim pratiteljima podijelila više fotografija i videa iz Kuće cvijeća, a posebno je pažnju privukla jedna od njezinih poruka u kojoj se osvrnula na svoj izgled.

 "I da, ako vas zanima, nisam ponila grudnjak zato mi se nadziru brada*vice, znamo da je Tito volio žene. 😘", napisala je Ava uz jednu od objava, čime je dodatno rasplamsala raspravu među pratiteljima.

Njezine objave izazvale su brojne komentare. Dok su joj neki poručivali da izgleda elegantno i pohvalili njezinu hrabrost, drugi nisu skrivali nezadovoljstvo njezinim potezom i kritizirali način na koji je spojila povijesnu lokaciju, Titovu ostavštinu i provokativan sadržaj.

Ava KarabatićTitoJugoslavijaTitova Bista
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