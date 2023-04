Na društvenim mrežama umirovljena starleta i pjevačica Ava Karabatić požalila se kako ona i njezin otac, Ivica Karabatić, trpe psihičko i fizičko zlostavljanje od strane stanodavca pa je poslala javni poziv za pomoć.

Otkrila je i kako strahuje za svoj život na svom Instagram profilu nakon što je podijelila selfie fotografiju.

'Ja i otac smo doživjeli psihičko i fizičko zlostavljanje od strane stanodavca. Osjećam se zabrinuto, cijeli dan plačem. Psihičko maltretiranje od strane stanodavca traje već mjesecima. Napao je mojeg oca s kišobranom u oko. Imala sam osjećaj da mu je život u opasnosti, što me je navelo da vrištim i zovem ljude oko sebe da nam pomognu. Smatram da je to bio pokušaj ubojstva. Bila sam nazvana 'četnikušom' i drugim pogrdnim imenima. U strahu sam za svoj život i tražim pravdu. Bojim se za našu sigurnost', podijelila je.

Doživjela seksualno uznemiravanje i prijavila ga policiji

Bivša starleta tvrdi i da je od stanodavca doživjela i pretrpjela seksualno uznemiravanje te ga je prijavila policiji. No bez obzira na to kroz što su prošli Ava i njezin otac ostali su i dalje živjeti kod istog stanodavca.

"Ova osoba je napravila nešto neprimjereno. Nije me fizički napastovao, više psihički. Posljedice se vide na mome ocu, koji je izgubio 17 kila u mjesec dana', rekla je Ava za Slobodnu Dalmaciju pa objasnila što se točno dogodilo.

"Radio je ono… kao kad muzeš kozu, ispred mene. Ne želim biti nekulturna. Ali kako sam bila na Farmi, morali smo naučiti sve oko krava i koza i to. Uglavnom, samozadovoljavao se ispred mene. No najgore je što je on pratio cijeli moj rad kroz medije i hvalio me", objasnila je.