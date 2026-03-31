'More suza koje nitko nije vidio': 'Najpoznatija' zagrebačka mama otkrila kroz što je prolazila

Hrvatska influencerica i autorica popularnog “Maminog bloga” Kristina Kovačević Hitrec završila je u bolnici pred sam kraj trudnoće sa šestim djetetom, a o svom stanju otvoreno je progovorila za javnost i svoje pratitelje.

U bolnici pred porod

Kristina Kovačević Hitrec trenutno se nalazi u Petrovoj bolnici, gdje je zadržana na čuvanju trudnoće sve do poroda. Kako je sama priznala, posljednji dani trudnoće iznimno su zahtjevni i bolni.

“Nije ništa jako strašno, ali ima par stvari koje ćemo pratiti i iskreno, tijelo mi već lagano govori da je dosta”, opisala je i dodala: “Jedva hodam, doslovno. Desna strana mi je potpuno ukliještena, zdjelica boli kao da je pukla (znam da nije, ali osjećaj je takav), trbuh mi je tvrd kao kamen, a kontrakcije me svaku večer “posjete” po 4 sata pa stanu, kao neki lažni alarm koji me već lagano izluđuje.”

Komplikacije u trudnoći

Influencerica je otkrila i dodatne zdravstvene poteškoće koje joj otežavaju svakodnevicu.

“I kao da to nije dovoljno dobila sam i jedan “bonus” koji nisam naručila trombozni hemoroid, bolan i totalno neukrotiv”, dodala je.

“Tu je i kalsifikacija posteljice nije kao s Rafaelom, ali opet nešto što treba držati pod kontrolom. I iskreno, bolje pratiti nego riskirati”, ističe.

Reakcija na komentare

Kristina se nalazi na odjelu za bračnu neplodnost, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, na koje je odlučila jasno odgovoriti.

“Hospitalizirana sam zbog trudnoće, ništa dramatično, ali dovoljno ozbiljno da me se prati do poroda. I da, smještena sam na odjel bračne neplodnosti. Kao i u prethodne dvije trudnoće. I sad se čudite. I smijete. I pametujete. Pa da vam nešto objasnim, jer očito treba”, započela je u svojoj objavi.

Teška borba za majčinstvo

U emotivnom obraćanju otkrila je detalje svoje dugogodišnje borbe s plodnošću, naglašavajući da broj djece ne znači da je put do majčinstva bio lak.

“Ja sam žena koja se godinama borila da uopće postane majka, nakon što su mi rekli da nikada neću moći začeti.

Za svaku trudnoću mi je trebalo minimalno 2 do 2,5 g da ostanem trudna. Nakon 25.-e godine izgubila sam ovulaciju. Po 5 mjeseci bez ciklusa. Godinama bez ikakve sigurnosti da će se tijelo “sjetiti” kako treba raditi. Za svako dijete sam se borila. Godinama. Terapijama. Lijekovima. Nadom koja se lomila i opet sastavljala. Preko 100 negativnih testova minimalno. More suza koje nitko nije vidio.. Blizanke dobivene IVF-om. Rafael – 2,5 godine pokušavanja, terapije i čudo koje se dogodilo u Međugorju iako sam bila uvjerena da ćemo ići u postupak, tri mjeseca nisam znala da sam trudna jer sam već bila spremna da nakon svadbe u 3. mjesecu krećemo u postupak potpomognute oplodnje, no eto čudo se dogodilo. (ok uz terapiju ali nekada ni terapija nije pomagala bez postupka)”, piše.

“Ova beba je najbrže začeta iz četvrtog pokušaja. Za ovu trudnoću smo rekli ok pokušavat ćemo godinu dana ako se dogodi prirodno ok, ako ne – nakon godinu dana odustajemo, nećemo ići na šestu bebu, i eto ona je odlučila da želi doći na ovaj svijet, a ne da nakon godinu dana odustanemo jer nam se nije dalo ići u postupak. Zato će se zvati Victoria. Jer je pobjeda. I sad vi, “stručnjakinje iz komentara”, zaključujete da ja ne pripadam na taj odjel jer imam djecu? Broj djece ne znači plodnost. To samo znači borbu koju vi očito ne razumijete. Postoje žene s četvero, petero djece, a svako dijete je izboreno kroz veliku bitku i mnogo suza. Postoje žene koje šute i nose svoje bitke dostojanstveno. I onda dođu komentari koji se sprdaju s nečim što je nekome najteža životna priča. Prije nego napišete glupost, prije nego se nasmijete, prije nego nekoga pokušate spustiti… razmislite dva puta. Jer iza jedne rečenice može stajati godina boli”, poručila je i zaključila: “A ja? Meni kad kažu “ne možeš” ja pronađem način da pokažem da mogu. Kad su rekli nećeš moći jasma to baš još više nego ikada htjela. I zato danas imam sve što imam.”

