U svom remek-djelu i najvećem hitu grupe Queen, pjesmi "Bohemian Rhapsody," Freddie Mercury je postavio pitanje: "Is this the real life, is this just fantasy?"

No, istu dilemu mogli su razmatrati i posjetitelji ogromne izložbe posvećene predmetima iz njegovog osobnog života.

Na toj izložbi predstavljeno je gotovo 30.000 umjetničkih djela, odjevnih predmeta, raskošnih kostima, predmeta za kućanstvo, zlatnih ploča, fotografija, rukopisa koji su bili dio Freddijevog života, a posjetitelji izložbe su se mogli zapitati: je li ovo stvarni život ili tek maštarija?

Organizator izložbe i dražbe, Sotheby’s, tematski je podijelio izložbu i postavio je u 15 različitih prostorija, a predmeti koji su se mogli pronaći pružali su izvanrednu priliku za zaroniti u život umjetnika prije nego što se nađu na dražbi i pronađu nove vlasnike, izvještava The Guardian.

Gotovo svi ponuđeni predmeti prodani su po vrijednosti većoj od prvotno ponuđene cijene, no iznimku čini glazbenikov poznati klavir marke Yamaha, na kojemu je komponirao većinu svojih popularnih hitova.

Naime, procjena skupocjenog klavira iznosila je između 2,5 i 3,8 milijuna američkih dolara, a klavir je u konačnici prodan za 2,2 milijuna dolara, ističe Sotheby's.

Zarada s dražbe

Sotheby's je postigao rekordnu zaradu na nizu aukcija koje su se održale u svih 15 svojih galerija, nudeći 1400 predmeta iz raznolike kolekcije pokojnog Freddieja.

Ukupna zarada dosegnula je iznos od 46,5 milijuna eura, što predstavlja rekord za kolekciju ove vrste, objavila je aukcijska kuća.

Na iznenađenje svih

Srebrni češalj za brkove iz poznate draguljarnice Tiffany & Co izazvao je veliko iznenađenje.

Na aukciji je prodan za nevjerojatnih 189.000 dolara, znatno premašujući početnu procjenu od 500 do 750 dolara.

Također, u Sotheby'su su izrazito zadovoljni postignutom cijenom za srebrnu narukvicu sa zmijom koju je Freddie Mercury nosio u glazbenom videu za "Bohemian Rhapsody" 1975. godine.

Narukvica je prodana za 881.717 dolara, obarajući rekordnu cijenu za komad nakita koji je pripadao jednoj rock zvijezdi.



Tu je i rijetka školska knjiga s potpisom Fredericka Bulsare na prednjoj strani, a ona je prodana za 88.786 dolara.

Freddie Mercury, koji je rođen kao Farrokh Bulsara u Zanzibaru 1946. godine, ostavio je svoj potpis na ovoj dragocjenoj knjizi.

Prodaja nakon 32 godine

Kolekciju predmeta na prodaju je ponudila Mary Austin, bliska prijateljica Freddieja Mercuryja.

S njom je neko vrijeme bio i zaručen, a na kraju joj je ostavio svoju kuću i svu svoju imovinu.

U travnju, Mary Austin, koja je više od 30 godina brinula o Mercuryjevim osobnim stvarima u njegovoj bivšoj kući, Garden Lodge u londonskom Kensingtonu, objavila je razlog zašto je odlučila prodati njegove predmete.

"Već niz godina sam privilegirana i radosna što živim okružena svim prekrasnim stvarima koje je Freddie toliko volio. No stiglo je vrijeme da zatvorim ovo vrlo posebno poglavlje u svome životu", rekla je Austin u priopćenju za javnost Sotheby'sa.

"Bilo mi je važno učiniti ovo na način koji bi se i Freddieju svidio, a on je najviše od svega volio aukcije. Bio je velik i inteligentan kolekcionar. Nadam se da će ovo biti prilika da podijelimo sve aspekte Freddiejeva života, javnog i privatnog i da svijet bolje shvati i slavi njegov jedinstven, prekrasan duh", dodala je.

Dio sredstava prikupljenih na aukciji bit će doniran Zakladi Mercury Phoenix i Zakladi Elton John AIDS. Te dvije organizacije posvećene su prikupljanju novca za borbu protiv AIDS-a, iste bolesti od koje je Mercury bolovao kad je preminuo 1991. godine u dobi od 45 godina.