Aubrey Plaza oglasila se prvi put nakon smrti supruga: 'Ovo je nezamisliva tragedija'

Holivudska glumica Aubrey Plaza (40) oglasila se prvi put nakon smrti svog supruga, redatelja Jeffa Baene (47). Za strane medije zahvalila se svima koji su joj pružili podršku u ovako teškom periodu života.

"Ovo je nezamisliva tragedija. Duboko smo zahvalni svima koji su nam pružili podršku. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima", rekla je glumica za Page Six.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Podsjećamo, redatelj i scenarist Jeff Baena, preminuo je 3. siječnja 2025. u dobi od 47 godina. Njegovo tijelo pronađeno je u njihovom domu u Los Angelesu, a policija je otkrila da nema tragova nasilne smrti. Nakon tragičnog događaja, Aubrey Plaza povukla se iz javnosti i otkazala planirane nastupe, uključujući sudjelovanje na dodjeli Zlatnih globusa.

Baena je bio poznat po filmovima poput "Life After Beth", "Joshy" i "The Little Hours", na kojima je često surađivao sa suprugom. Par je započeo vezu 2011. godine i vjenčao se 2021.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Aubrey Plaza i Jeff Baena

Nekoliko dana prije suprugove smrti, Plaza je viđena na NBA utakmici u Madison Square Gardenu. Baenina smrt potresla je filmsku zajednicu, a mnogi kolege izrazili su sućut i podršku obitelji. Redatelj Brady Corbet posvetio je svoj govor na dodjeli Zlatnih globusa Baeni i Plazi, izražavajući suosjećanje s njihovom obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa