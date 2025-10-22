Žena čije su obline osvojile svijet osvanula u pripijenoj haljini: Redefinirala pojam ljepote
Ashley Graham već neko vrijeme razbija stereotipe o manekenkama
Plus size manekenka Ashley Graham još jednom je pokazala zašto je jedna od najutjecajnijih žena modne industrije. Na humanitarnoj gala večeri organizacije "Room to Grow" u kojoj je ona članica upravnog odbora, pojavila se u elegantnoj tamnoj haljini s motivima noćnog neba. Pripijeni kroj savršeno je istaknuo njezine obline, a Ashley je svojom pojavom ponovno izmamila uzdahe okupljenih.
Riječ je o događaju koji okuplja brojne poznate osobe i filantrope, a posvećen je prikupljanju sredstava za pomoć obiteljima s malom djecom.
Pokorila Victoria's Secret reviju
Inače, Graham je nedavno ponovno zablistala na pisti Victoria’s Secreta, potvrdivši da se standardi ljepote u modnom svijetu konačno mijenjaju. U crnom donjem rublju i s krilima prekrivenima sitnim šljokicama, najpoznatiji svjetski plus size model učvrstio je svoj status simbola novog doba mode. To je bilo njezino drugo pojavljivanje na prestižnom showu, nakon prošlogodišnjeg debitantskog nastupa koji je izazvao ogromne reakcije i pohvale zbog uključivosti i raznolikosti.
Podsjetimo, Ashley Graham u svijet mode zakoračila je vrlo rano – sa samo 12 godina primijetili su je dok je šetala trgovačkim centrom, a 2001. potpisala je svoj prvi ugovor s renomiranom agencijom Wilhelmina.
Pravi proboj uslijedio je 2016. godine kada je postala prva plus size manekenka na naslovnici kultnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit Issue. Tim je potezom otvorila vrata generacijama žena koje su se godinama osjećale isključeno iz modne industrije i redefinirala pojam ljepote u mainstream medijima.
POGLEDAJTE VIDEO: Opet će u 4 biti mrak... Može li nas španjolski premijer spasiti od pomicanja sata?