Glumac, bodybuilder i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger imao je poprilično buran ljubavni život. Arnie se jednom ženio i to za Mariu Shriver, nećakinju predsjednika Johna F. Kennedyja. No, brak je završio rastavom nakon 25 godina i četvero zajedničke djece.

Zanimljivo je što su službeno razvedeni od prošle godine, iako je Shriver 2011. godine podnijela zahtjev za razvod nakon što je Schwarzenegger priznao da je tijekom afere s članicom njihova kućanstva godinama ranije dobio izvanbračno dijete.

Tijekom nedavnog intervjua iznio je svoja razmišljanja o razvodu od bivše supruge. Kazao je kako život teče dalje, ali tvrdi da je mu je bilo jako teško u prvim mjesecima nakon rastave od supruge.

U svojoj autobiografiji iz 2012., Schwarzenegger je napisao: “Čim smo sjeli, terapeut se okrenuo prema meni i rekao 'Maria je htjela doći ovamo danas i pitati za dijete - jeste li vi otac djeteta s vašom domaćicom Mildred.' Rekao sam terapeutu: 'Istina je'.”

I dalje su jako bliski

Arnold Schwarzenegger je priznao da je svoju tajnu već odavno trebao reći supruzi. Kako je napisao: "Umjesto da učinim pravu stvar, samo bih stavio istinu sa strane i zaključao je da se ne suočavam s tim svaki dan."

Maria Shriver podnijela je zahtjev za razvod ubrzo nakon što se suočila s Arnoldom tijekom bračnog savjetovališta. Razdvojiti se nakon 25 godina braka nikad nije lako, što je i sam Schwarzenegger priznao.

Arnold misli da on i njegova bivša supruga zaslužuju priznanje jer su se nosili s propašću svog braka dok su zajedno odgajali svoje četvero djece. Prema njegovim vlastitim riječima, “Ako postoje Oscari za to kako se nositi s razvodom, Maria i ja bismo ih trebali dobiti jer smo imali najmanji utjecaj na djecu. Slatkoća i ljubaznost koju vidite u njima, to je od moje žene. Disciplina i radna etika su od mene.”

Napomenuo je da su oni "stvarno dobri prijatelji i vrlo bliski", što je dokaz snage njihove veze čak i nakon razvoda.

"Vrlo smo ponosni na način na koji smo odgajali našu djecu. Iako smo imali ovu dramu, zajedno smo slavili Uskrs, Majčin dan zajedno, Božić zajedno, sve rođendane - sve zajedno", dodao je.