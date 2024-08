Arija Rizvić dio je glumačke postave nove RTL-ove serije "Sjene prošlosti" koja ove jeseni donosi snažnu priču i pravu dramu na male ekrane.

"Sjene prošlosti" su napeta, emotivna priča o životima četiri žene čije su sudbine isprepletene događanjima iz djetinjstva.

Ljubav prema obitelji i bližnjima, ali i želja za osvetom, moći, manipulacijom, strahom od gubitka, sve su to spone koje ih spajaju, ali i razdvajaju. Savezi među njima grade se i raspadaju kao kule od karata kako se otkrivaju tajne koje ih povezuju.

Ovih dana, mlada glumica u usponu na svom Instagram profilu je s pratiteljima podijelila fotografiju s mora na kojoj pozira u badiću. Crni dvodijelni kupaći kostim je istaknuo njezinu vitku liniju koju je zbog uloge u spomenutoj seriji dovela do savršenstva.

Nije poznato koja plaža je u pitanju, ali jasno je da se radi o jadranskoj obali. Pratitelji su joj na fotografiju komentirali mnoštvo emojija podrške, a pali su i komplimenti poput "Ljepotice moja najdraža" i "Zgodniceee".

Nedavno je podijelila i kratki video sa seta u kojem su njezini pratitelji dobili mali uvid u to kako izgleda "behind the scenes" kada je u pitanju filmski set.

U seriji glumi velik broj poznatih glumaca različitih generacija; kazališnih, televizijskih i filmskih, a glavne junakinje utjelovit će četiri istaknute glumice: Marina Fernandez, Jelena Perčin, Ana Maras Harmander i Dajana Čuljak.

