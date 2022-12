Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll je podijelila duhovit video snimljen u Kataru. Nije mogla proći neopaženo, cijelo vrijeme je bila okružena muškarcima koju su je slikali si snimali, a netko je ponio i neku vrstu detektora laži.

Na snimci objavljenoj na Facebooku vidi se argentinski navijač koji drži dlan u nekoj plastičnoj spravi koja je vrsta detektora laži, a možda je riječ i o igrački. Argentinac je rekao da je došao u Katar zbog Svjetskog nogometnog prvenstva i Messija, no aparat je pokazao da laže. On se iznenadio rezultatom i samo se nasmijao i rekao da je ipak lagao. Ivana ga je pritom nakratko i zagrlila.

Ivana je za vrijeme ovogodišnjeg prvenstva postala jako popularna, a sad ju na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi. No, nekima je njezina popularnost sumnjiva. Srpski sociolog i filozof Ilija Kajtez komentirao je da je Knoll možda na špijunskom zadatku.

"U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba", rekao je prof. Kajtez.