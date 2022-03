IMALA JE PAKAO OD ŽIVOTA / Glazbena diva i prva žena u 'Rock and Roll' kući slavnih: Do svoje 15. godine rodila je dvoje djece i pretrpila teško nasilje

Svi se sjećamo trenutka kada je bivši američki predsjednik Barack Obama 2015. godine u Kennedyjevu centru zaplakao kada je legendarna Aretha Franklin sjela za klavir i zapjevala "You Make Me Feel Like A Natural Woman". Aretha Franklin ostavila je trag na američkoj glazbi kao nitko prije