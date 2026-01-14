Anu Bekutu gađali grudama na nastupu u Čačku, pjevačica vikala pa prekinula koncert

Koncert srpske pjevačice Ane Bekute, koji je trebao biti svečani doček Srpske nove godine na gradskom trgu u Čačku, pretvorio se u neugodnu situaciju. Nastup je prekinut nakon što su neki od prisutnih počeli gađati pjevačicu i njen bend grudama snijega, javlja Telegraf.rs.

Do incidenta je došlo zbog nezadovoljstva građana, koji su organizirali prosvjed zbog visokog honorara koji je pjevačici isplaćen za nastup. Naime, mnogi su bili ogorčeni činjenicom da je za koncert izdvojeno 40.000 eura. Ove sumnje i kritike pratile su nastup već od početka, a kulminirale su trenutkom kada su na pozornicu počele letjeti grude.

Situacija je eskalirala kada je jedan od članova benda bio pogođen u glavu, zbog čega je Bekuta prekinula koncert. Uzrujana, pjevačica se obratila publici riječima: "Sram vas bilo! Imate li majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija? Što radi policija? Mi više nećemo pjevati ni svirati! Podignite ruke!"

Ubrzo se spustila s pozornice, ali je nastup nastavila iz obližnjeg kombija. Snimka je postala viralna, a samo u nekoliko sati proširila se društvenim mrežama te tisuće ljudi diljem Srbije neprestalno komentiraju spomenuti incident.

