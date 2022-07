ZAVODNIČKE POZE / Antonio Banderas godinama je vješto skrivao mlađahnu djevojku, a onda su iscurile njezine fotke s festivala

Slavni holivudski glumac Antonio Banderas i bankarica Nicole Kimpel Banderas već su osam godina u vezi, ovaj par svoj privatni život krije kao zmija noge, a jedini djelić njihove intime javnost dobije putem Nicoleinog Instagram profila. Međutim, ovaj je put Starlite festival u Španjolskoj uhvatio Banderasovu partnericu i njezine prijateljice kako se zabavljaju u društvu pjevačice Christine Aguilere. Djevojke su zavodnički pozirale u ležernoj ljetnoj odjeći veselih boja. Nicole je nosila žarko žutu haljinu do koljena te minimalističku šminku kako bi istaknula svoj preplanuli ten, dok je Aguilera nosila osebujnu opravicu od podebljanog srebrnog bodyja i mrežastih hulahupki. Podsjetimo, u svibnju ove godine Banderas i njegova partnerica proslavili su osmu godišnjicu veze, a sve su to podijelili na Instagramu sa svojim fanovima. Na toj urnebesnoj fotki s proslave godišnjice su njih dvoje u ogrtačima na krevetu, a između njih je gomila balona, od kojih je najveći u obliku osmice. Uz fotku glumac je napisao: "Osam godina zajedno, uživao sam svake sekunde!" Naime, par se upoznao 2014. godine na filmskom festivalu u Cannesu. U to je vrijeme Banderas bio u procesu razvoda s glumicom Melanie Griffith, s kojom ima kćer Stellu. U galeriji pogledajte seksi mlađahnu partnericu vječnog zavodnika Antonia Banderasa...