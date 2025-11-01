Ante Cash dobio četvrto dijete: Fotografijom raznježio fanove pa otkrio spol prinove

Poznati hrvatski glazbenik i svestrani umjetnik, Ante Cash (39), podijelio je sa svojim pratiteljima najljepše moguće vijesti. On i supruga Dina dobili su četvrto dijete, a sretan trenutak obilježio je emotivnom objavom na svom Instagram profilu.

Na dirljivoj fotografiji vidi se malena ručica novorođenčeta s bolničkom narukvicom, a ponosni otac je uz nju kratko, ali snažno napisao: "Besa svitu!". Ovom simpatičnom dalmatinskom izrekom, koja odražava neizmjernu ljubav i nježnost, razgalio je srca svojih obožavatelja i potvrdio dolazak prinove u obitelj.

Također, uz objavu je stavio i Thompsonovu pjesmu "Sine moj" dajući do znanja kako je njegova obitelj postala bogatija za još jednog dječaka.

Uloga oca mu je najdraža i najvažnija u životu

Inače, vijest o prinovi nije iznenađenje za one koji prate njegov rad. Ante je još u srpnju u podcastu "Rastući s djecom" otkrio da on i supruga Dina početkom studenog očekuju četvrto dijete. Par već ima kćer Nušu te sinove Maru i Ivana, a glazbenik je u više navrata istaknuo kako mu je uloga oca najdraža i najvažnija u životu.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove, a ispod nje su se zaredale čestitke prijatelja i pratitelja. "Čestitam od srca! Bog vas blagoslovio i čuvao", "Sritnooooo!!!", "Čestitke od srca roditeljima, a malenom sretan i dug život", samo su neki od komentara ispunjenih dobrim željama upućenih sretnoj obitelji.

