Holivudska glumica Angelina Jolie jučer je slavila 49. rođendan. Tim povodom prisjetili smo se početka njezine karijere, privatnog života i kako se mijenjala kroz godine.

Angelina je rođena 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu. Kći je glumca Jona Voighta (85) i pokojne glumice Marcheline Bertrand. Veći dio djetinjstva provela je u New Yorku prije nego što se s 11 godina preselila u Los Angeles.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Lexie Appleby/DPA/PIXSELL

Otac joj je bio iznimno uspješan, a majka se povukla s glumačke scene kako bi se posvetila odgajanju djece. Angelina ima i starijeg brata, glumca Jamesa Havena (51).

Roditelji su joj se rastali kad je imala tek godinu dana, a odrasla je u skromnim životnim uvjetima s majkom. U djetinjstvu su je često djeca zadirkivala jer je nosila aparatić za zube i bila je izrazito mršava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Angelina Jolie i brat James Haven Voight na dodjeli nagrade

Sa samo 16 godina je otišla od kuće te upala u pakao droge i alkohola. Upala je u depresiju, a imala je i suicidalne namjere dva puta. S ocem nije bila u dobrim odnosima. Zamjerala mu je što je napustio obitelj i zakonski se odrekla njegova prezimena.

Uspješna karijera

Glumila je u kazališnim predstavama i bavila se modelingom. Zanimljivo je to što se Angelina sa samo sedam godina pojavila u filmu "Lookin' to Get Out". S 20 godina dobila je svoju prvu veliku ulogu u filmu "Hackers". Nakon toga su joj se otvorila mnoga vrata u glumačkom svijetu. Ponude su samo pljuštale, a jedne je godine glumila u čak pet filmova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Navodno je glumica u vezi s pjevačem The Weekndom, koji je objavio pjesmu imena ‘Moja cura je filmska zvijezda’.

Osvojila je Oscar za najbolju žensku ulogu u filmu "Girl, Interrupted" iz 1999. godine.

Jedna od najuspješnijih uloga bila joj je i ona Lare Croft u filmu "Tomb Raider" iz 2001. Angelina je tada postala najtraženija i najplaćenija glumica Hollywooda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Angelina Jolie kao Lara Croft

Angelina je poznata po ulogama u filmovima: "Gospodin i gospođa Smith", "A Mighty Heart", "The Tourist" i brojnim drugim.

Burni ljubavni život

U ljubavnom životu joj nije bilo bajno. U prvi brak ušla je 1996. godine, kada se udala za britanskog glumca Jonnyja Leeja Millera. Ipak, brak nije potrajao dugo. Već sljedeće godine par se razveo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugi brak ušla je 2000. godine s glumcem Billyjem Bobom Thortonom u Las Vegasu nakon samo dva mjeseca ljubavne veze. Ni ovaj brak nije uspio. Razveli su se nakon tri godine.

Foto: Profimedia 13. Angelina Jolie i Billy Bob Thornton: Jedan od najozloglašenijih holivudskih parova vjenčao se u Vegasu 2000. nakon što su hodali kratko vrijeme. Brak je trajao tri godine, a 2018. Thornton je otkrio zašto. "Jednostavno smo imali različite stilove života. Njen je globalni stil života, a moj je agorafobičan stil života", rekao je uz smijeh u podcastu HFPA u razgovoru. "Dakle, to je stvarno, to je jedini razlog zašto vjerojatno još nismo zajedno, možda. Postojao je drugačiji put u životu kojim smo željeli ići."

Najveći skandal nastupio je 2005. godine kada se Angelina spetljala s tada oženjenim glumcem Bradom Pittom (60).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Angelina Jolie i Brad Pitt zaručili su se 2012., Brad je svojoj voljenoj poklonio prsten koji je čak sam dizajnirao. 2014. par se vjenčao u dvorcu u Francuskoj,Jolie je nosila haljinu ukrašenu crtežima njihove djece, a samo je nekolicina ljudi bila pozvana na vjenčanje. "Osjećaj je drugačiji. Lijepo je biti u braku", priznala je Jolie za Vanity Fair te godine. Dvije godine kasnije došlo je ljeto njihovog nezadovoljstva, i bilo je gotovo, Jolie je podnijela zahtjev za razvod 19. rujna 2016. i tako se raspala ljubav koji su mnogi prozvali "Brangelina". Ovaj par ima šestero djece, a prvi put su zajedno izašli u javnost 2005.

Mnogi su je tad osudili i vrijeđali jer je bila ljubavnica, no njoj nije smetalo. Navodno je Brad bio nesretan u braku s glumicom Jennifer Aniston (55) jer nije htjela djecu s njim pa se razveo 2005. godine.

Mediji su ih prozvali "Brangelina" te su postali poznati kao jedan od najglamuroznijih holivudskih parova. Zaručili su se 2012. godine, a vjenčali se 2014. na privatnoj ceremoniji u Château Miraval u Francuskoj. Poslije je Angelina dodala prezime Pitt. Godine 2019., par se razveo, navodeći nepomirljive razlike kao razlog kraha braka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom braka posvojili su troje djece, sina Maddoxa Chivana (22), kćeri Zaharu Marley (19) i Pax Thien (20). Njihova biološka djeca su kćeri Shiloh Nouvel (18) i blizanci, sin Knox Léon i kći Vivienne Marcheline (15).

Vjerna tamnijoj kosi

Na početku karijere, glumica je imala kraću kosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Iako je mnogoi poznaju kao fatalnu crnku, to nije njezina prirodna boja kose. Glumica je prirodna plavuša, no mama ju je ofarbala u tamniju boju još kada je bila mlada. Od tada, Angelina je vjerna tamnijoj kosi.

Foto: Profimedia Angelina Jolie u lipnju prošle godine je napunila 46 godina. Snimljena je u ožujku ove godine. Na njenom licu vide se neki znakovi starenja, no unatoč tome, Angelina izgleda itekako mladoliko i svježe. Javna je tajna da je ona na sebi napravila par kirurških zahvata.

Podvrgnula se mastektomiji

Kada je imala 37 godina, Angelina se podvrgnula preventivnoj dvostrukoj mastektomiji nakon što je saznala da ima 87% rizika od razvoja raka dojke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon mastektomije, glumica je bila na operaciji uklanjanja jajnika i jajovoda jer je imala 50% rizik od razvoja raka jajnika zbog genetske predispozicije. Naime, njezina majka imala je rak dojke i umrla je od raka jajnika, a baka je preminula od raka jajnika.

Vrlo angažirana u humanitarnom radu, Jolie je od 2012. posebna izaslanica UN-ova visokog povjerenstva za izbjeglice, za koji je od tada obavila više od 40 misija u cijelome svijetu. Godine 2013. je na holivudskoj svečanosti Governers Awards dobila počasni Oscar za humanitarni rad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Biste li tetovirali nečije ime? Angelina Jolie i Johnny Depp svoje su odluke na kraju prekrivali