Prije prekida Brada Pitta i Angeline Jolie u rujnu 2016., “Mr. & Gđa. Smith" zajedno su odgojili šestero djece: Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh i blizance Knoxa i Vivienne.

Glumica je svojoj djeci pripisala zasluge što su je spasila od propasti, objašnjavajući da je "željela živjeti za njih" tijekom "nedavnog" teškog razdoblja. Joliein komentar došao je dvije godine nakon što je Pitt dobio zajedničko zakonsko skrbništvo nad njihovo petero najmlađe djece usred dugotrajne sudske bitke i svađe s Maddoxom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U nastavku upoznajte svakog člana obitelji bivšeg para, prenosi Page Six.

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Sedam mjeseci nakon što je Maddox rođen u Kambodži u kolovozu 2001., Jolie ga je sama posvojila - unatoč tome što je u to vrijeme bila u braku s Billyjem Bobom Thorntonom. Par se razveo u svibnju 2003. Dvije godine kasnije Jolie je nastavila s Pittom, a zvijezda "Kluba boraca" posvojila je Maddoxa početkom 2006.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maddox je radio sa svojom mamom u više navrata, od glume do asistenta u drami svojih roditelja "By the Sea" iz 2015. do izvršne produkcije Jolieina filma "First They Killed My Father" iz 2017. o kambodžanskom genocidu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Maddox Chivan Jolie-Pitt

Maddox je bio prvo od djece koji je otišao od kuće na fakultet, počevši svoju prvu godinu na Sveučilištu Yonsei u Južnoj Koreji u kolovozu 2019.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tinejdžer je bio u kampusu kad su ga pitali o budućnosti njegovog zategnutog odnosa s Pittom, koji navodno nije bio isti otkako je dobitnik Oscara vrištao na Maddoxa tijekom zloglasne tučnjave u privatnom zrakoplovu tri godine prije. “Što god se dogodi, dogodi se”, rekao je tada Maddox novinaru, dodavši da ne zna planira li ga Pitt posjetiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax je rođen u Vijetnamu u studenom 2003., a Jolie ga je usvojila u ožujku 2007. kada je imao 3 godine. Pittovo posvajanje malenog dovršeno je u veljači 2008. Poput Maddoxa, Pax je tijekom godina radio s Jolie kao glumac u filmu "Kung Fu Panda 3" i kao fotograf na setu za "First They Killed My Father".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Pax Thien Jolie-Pitt

Page Six je u siječnju 2023. ekskluzivno izvijestio da je Pax potajno umjetnik koji radi u "digitalnim i mješovitim medijima" pod pseudonimom Embtto, što je Jolien predstavnik demantirao.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Jolie je sama posvojila Zaharu iz Etiopije, sedam mjeseci nakon rođenja djevojčice u siječnju 2005. godine. Pitt ju je usvojio početkom 2006. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Zahara Marley Jolie-Pitt

Dok se najstarija kći bivšeg para okušala u Hollywoodu s glasovnom ulogom u "Kung Fu Panda 3", slijedila je stope svojih roditelja u humanitarnom radu dizajnirajući nakit u listopadu 2019. U kolovozu 2022. Zahara je postala studentica sveučilišta Spelman.

Iste godine, Pitt je ispričao sve o svom "pametnom" djetetu, rekavši za Vanity Fair: "Ona će još više procvjetati na fakultetu. Uzbudljivo je i lijepo vrijeme da pronađe vlastiti put i slijedi svoje interese. Tako sam ponosan."

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Jolie je kćer Shiloh rodila u svibnju 2006. u namibijskoj bolnici. "Djeci treba dopustiti da se izraze na koji god način žele, a da ih nitko ne osuđuje jer je to važan dio njihova odrastanja. Društvo uvijek ima što naučiti kada je u pitanju način na koji jedni druge osuđujemo, etiketiramo”, rekla je o odgoju svoje kćeri Angelina. Shiloh je također i plesačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Knox Leon Jolie-Pitt

U srpnju 2008. Jolieni su blizanci rođeni u Francuskoj, a Knox se pridružio obitelji nekoliko minuta prije sestre Vivienne. Od svog dolaska na svijet, Knox se rijetko pojavljivao u javnosti. Slično svojoj braći i sestrama, Knox je 2016. dao glas liku iz "Kung Fu Pande 3".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Knox Leon Jolie-Pitt

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Doček blizanaca bio je "šok" za Pitta i Jolie, a ona je za Entertainment Weekly 2008. rekla da su dorasli "izazovu" i da im pomažu druga djeca koja su "dovoljno stara da se osjećaju uključenima". Za razliku od svog brata, Vivienne je glumila uz majku u filmu "Maleficent" iz 2014. kao mlada verzija Aurore. U kolovozu 2023. Vivienne se pridružila Jolie kao asistentica volonterka u brodvejskoj produkciji "The Outsiders" dobitnika Zlatnog globusa.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Vivienne Marcheline Jolie-Pitt



​