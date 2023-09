Glumica Angelina Jolie (48) je nedavno u intervjuu za Vogue priznala da ju je majčinstvo spasilo od odlaska u "propast", a dotakla se i razvoda od glumca Brada Pitta (59).

'Sve se promijenilo...'

"Imala sam 26 godina kada sam postala majka. Moj cijeli život se promijenio. To što sam imala djecu spasilo me i naučilo me da budem drugačija u ovom svijetu", ispričala je glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dalje se ne osjeća dobro

Angelina i Brad su se razveli 2016. nakon 12 godina zajedničkog života, a glumica je priznala kako se u zadnje vrijeme ne osjeća dobro.

"Još uvijek shvaćam tko sam s 48 godina. Pretpostavljam da sam u tranziciji kao osoba. Već se desetljeće osjećam kao da nisam svoja, ali u to ne želim ulaziti", poručila je.

"Neke rane još nisu zacijelile, moramo proći još puno toga kako bi ih izliječili", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Jolie i Pitt su bili u braku pet godina, a zajedno imaju šestero djece: Maddoxa (22), Paxa (19), Zaharu (18), Shiloh (17) i blizance Vivienne i Knoxa (15).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su najbogatiji glumci na svijetu? Brad Pitt, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio nisu ni u prvih 20