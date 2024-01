Holivudska glumica Angelina Jolie (48) punila je naslovnice svjetskih medija svojim talentom i izgledom, ali i zbog svojih bizarnih ispada kojima je u prošlosti bila sklona. Jedno od njih je i sočan poljubac u usta s bratom Jamesom Havenom Voightom na dodjeli Oscara 2000. godine, prenosi Mirror.

O tom bizarnom događaju izvještavalo se mjesecima pa su krenula i nagađanja o prirodi njihova odnosa. Nakon toga, Angelinin brat je potpuno nestao iz javnosti.

Tada 24-godišnjakinja, Angelina je svojom ulogom u filmu "Girl, Interrupted" bila nominirana za Oscara, a na toj svečanoj dodjeli bio je i njezin brat, koji je bio vrlo ponosan na nju. Na zabavi Vanity Faira, održanoj nakon dodjele, Angelina je brata strastveno poljubila u usne, što su uhvatile i kamere.

Tijekom dodjele, Angelina nije skrivala svoju ljubav prema Jamesu pa je prilikom preuzimanja nagrade zbunila sve svojim ponašanjem.

"U šoku sam, a trenutno sam tako zaljubljena u svog brata. Samo me držao i rekao da me voli, a znam da je tako sretan zbog mene, hmmm. Hvala ti na tome", izjavila je tada.

Strastveni poljubac

Taj strastveni poljubac nije bio jedini između njih dvoje. Slična situacija dogodila se i na dodjeli Zlatnih globusa ranije iste godine.

"Nije to bio francuski poljubac. Bilo je to nešto jednostavno i lijepo. Angie se spremala otići u Meksiko kako bi završila snimanje 'Izvornog grijeha' s Antoniom Banderasom. Čestitao sam joj na Oscaru i na brzinu je poljubio u usne. To je puklo i postalo je velika stvar", izjavio je James za Daily Mail 2007. godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Strastveni poljubac između brata i sestre

Udaljili su se

James se posljednjih godina drži podalje od svjetla reflektora, a nedavno je u podcastu 90WHO10, koji je objavljen na Staru godinu, otkrio i u kakvom je odnosu sa sestrom. Na pitanje kako je bilo podržavati Jolie tijekom razvoda od Brada Pitta, 2016. godine odgovorio je kako želi biti uz nju u svim situacijama, baš poput njihove majke.

"Sve je bilo prirodno i počeo sam ih štititi radi dobrobiti njezine djece, mojih nećaka i nećakinja. Samo želim biti uz nju stalno, baš kao i naša mama. Kad god mogu biti u njihovoj prisutnosti, to i želim", rekao je James.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Brat i sestra na dodijeli nagrade

Ranije se u medijima tvrdilo kako brat i sestra nisu u dobrim odnosima, a razlog tome nije poznat.

"Angelina i James potpuno su se udaljili. Bili su nerazdvojni i najbolji prijatelji. Pomogao joj je odgojiti djecu i njezinoj je obitelji uvijek posvećivao puno vremena. Odjednom su bez posebnog razloga prestali razgovarati te su se udaljili. Samo oni znaju što se zaista dogodilo", rekao je ranije izvor blizak Angelini, ali kako se čini po Jamesovim izjavama, brat i sestra se i dalje sasvim dobro slažu.

