Unatoč ranom uspjehu, Angela Lansbury u intervjuu za People 1984. rekla je da osjeća da nema specifičan izgled tipične romantične glavne dame. "Stalno sam željela igrati uloge Jeana Arthura, a filmski producent nastavio mi je davati uloge podmitljivih kučki", rekla je tada. S 22 godine, Lansbury je već glumila zločestu 35-godišnju suprugu Waltera Pidgeona u filmu "If Winter Comes" i oholu 45-godišnju izdavačicu u filmu "State of the Union".