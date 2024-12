Andrea Šušnjara o napuštanju grupe Magazin: 'Razočarana sam kako smo se oprostili'

Pjevačica Andrea Šušnjara gostovala je na Happy FM-u i prvi put progovorila o razlozima odlaska iz grupe Magazin, a otvoreno je priznala i zbog čega je razočarana. Simpatična Dalmatinka rekla je kako nije bilo nikakve svađe, a svojoj, sada već bivšoj grupi, obećala je da ih neće napustiti dok ne nađu adekvatnu zamjenu.

''Sad bih ti najradije dala nešto sočno, ali nema ništa sočno. Nismo se potukli, nije bilo svađa...moram priznat, malo sam čak i razočarana kako smo se oprostili. Nekako je to sve bilo na brzinu! Cijela Hrvatska zna već godinu i pol dana da ja idem, ali nikako da odem“, rekla je Andrea pa dodala:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

''Tako je i bilo, dok se nije sve riješilo, dok nije došla nama Lorena i ja sam slobodna i otišla sam. Međutim, taj prijelaz, ta primopredaja u Zagrebu prije dva, tri tjedna, nekako mi je to prebrzo prošlo. Mislila sam da ćemo večerat skupa, nazdravit, da će to biti – ajde, eto, bok. Ne, nego ja sam otpivala svoje pisme i aj ćao! Nekako nedorečeno, morat ću to ispravit...“

Otkrila je i kako su članovi benda prihvatili njezin odlazak. ''Pa koliko sad vidim - dobro (smijeh)! Kad si s nekim, to ti je kao neka veza, neki brak, 14 godina. Svaki Božić, svaki Uskrs, svaki vikend jedeš, piješ s njima, putuješ. Nije to sad baš ono – iden ja ća, aj bok! Nije, nije jednostavno, ali evo otkad mi je i oproštajni koncert i premijera nove pjesme, sve se desilo u istoj večeri, tako da od tog trenutka je meni nastao kaos. Nisam se okrenula, nisam imala dva dana slobodno. Sve je ovo nekako zadnji sekund, kraj je godine, Advent je, mi muzičari tad najviše radimo, tako da ja nisam stigla vidit jel mi ža'', rekla je Andrea.

