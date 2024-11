Influencerice izgledom tjeraju strah u kosti: Krase ih upali obrazi, a evo kako su izgledale nekad

Andrea i Patricija Geors, makedonske blizanke poznate kao "The Geors" privlače pažnju javnosti već godinama i to ne samo zbog posla kojim se bave. S 21 godinom, ove sestre izgradile su karijeru u modelingu i DJ-anju, a osim glazbe, imaju i vlastiti brend sunčanih naočala. No, ono što najviše izaziva reakcije je njihov specifičan izgled koji malo koga ostavlja ravnodušnim.

Na samom početku karijere izgledale su kao sasvim dvije uobičajene mlade dame za koje su mnogi pisali da su izuzetno atraktivne. Situacija je sad nešto drugačija. Upali obrazi, prenaglašena šminka i neobičan stiliziranja obrva, dovele su njihov izgled do zabrinjavajuće jezivog izgleda, a zbog čega su makedonske blizanke postale viralne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mene ovo plaši. Majke mi", "Ovo nije stvarna fotografija, jel tako?", "Jezive su im oči", "Adriana Lima s Temua", "Iskreno, uplašio bih se kada bi ih na ulici sreo", neki su od komentara na druptvenoj mreži X.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, njihova ljubav prema glazbi počela je još u djetinjstvu, kada su nastupale na glazbenim natjecanjima, pjevale i svirale klavir. Sa samo 15 godina klavir su zamijenile DJ miksetom, a tijekom pandemije njihovi su EDM miksevi postali hit. Nastupale su u klubovima u Grčkoj, na Kosovu i u Albaniji, a danas putuju i nastupaju diljem Europe.

Ovako su izgledale nekad.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ove Influencerice dokazuju da su godine samo broj: 'Starenje poput planinarenja, kad dođete na vrh…'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa