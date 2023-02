Veliki skandal potresao je javnu scenu kada se doznalo da je glumica Anđelka Prpić ostala u drugom stanju s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića, piše Kurir.

Glumica i njen odabranik pojavili su se u javnosti prvi put otkako se doznalo da su u ljubavnoj vezi. Naime, Anđelka je na jedno događanje u gradu došla vidno raspoložena i nasmijana u društvu budućeg supruga.

Anđelka se prije dvije godine službeno razvela od bivšeg supruga Darija, a tada su je mediji povezivali i s biznismenom Srđanom Stojanovićem.

Intimu je uvijek čuvala za sebe

Njen otac Predrag Stević nedavno je otkrio detalje iz glumičina života o kojima se danima bruji.

"Pa, da vam kažem, nije baš lako…. Mene to slabo netko i pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao, ona je sama to riješila. Kažem vam, baš nitko nije stao da me pita 'Što je bilo, što je ovo…' i, stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se tada malo živcira i zabrine", ispričao je.

Anđelka je inače u javnosti uvijek dozirano govorila o bivšem suprugu, čuvajući intimu za sebe. U svojim ulogama često je zabavna i duhovita, ali njen nekadašnji suprug smatra da ona uopće nije takva u stvarnom životu.

"On baš misli kako sam ja potpuno različita od uloga. Da sam dosadna, nezanimljiva, sve različito od onoga što glumim. On je rekao: 'Ti si jedna prijevara, ljudi ne mogu shvatiti koliko je moj život dosadan s tobom", kazala je jednom prilikom.