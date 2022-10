Glumica Anđelka Prpić (37) bila je gošća emisije "Ami G show" i tom je prilikom u rubrici "Intimne kuglice", otkrila da je jednom izgubila dijete u trgovačkom centru.

'Dogodilo mi se više puta'

"Koliko situacija trebam nabrojati, ne znam koliko imamo vremena", rekla je glumica kroz smijeh pa ispričala što joj se dogodilo s malenim sinom Jakšom, prenosi Blic.rs.

"Jesam, nažalost više puta se dogodilo. Nije bilo tragično, naravno, ali u toj sekundi sve je prestrašno. Bili smo u nekom trgovačkom centru, mislim da sam baš sinu nešto kupovala i valjda od te silne djece odjednom vidim da nema mog djeteta! On je imao onaj bicikl bez pedala... On je tako otišao negdje, a ja sam počela vrištati po trgovini: Jakša! Jakša! Jakša, da bi on u nekom momentu on došao", započela je glumica.

"I sad ja onako gledam što ću, odgojna metoda, dječji psiholozi su mi rekli da jedino kada je dijete životno ugroženo, skroz je legitimno biti malo grublji. Naravno, nisam tukla dijete, ali sam čučnula i uzela ga za ruku i kroz zube mu rekla: Nemoj više nikada ovo napraviti, baš sam se bila zapjenila", nastavila je Anđelka.

"Uglavnom, u tom trenutku dok se ja pjenim i pričam, dolazi neka žena s djecom i kaže: Jao, djeco, slikajte se, vidite tko je tu, a ja joj poručim da sačeka trenutak jer pričam Jakši nešto, a ona meni kaže: Dobro, mi žurimo, mora sad. Oprostite, odgajam dijete, to sam odgovorila, tako da cijelo to njegovo gubljenje pamtim po toj nestrpljivoj gospođi", otkriva Anđelka u emisiji.

Podsjetimo, Anđelka jednom prilikom za srpske medije otkrila zašto se 2020. razvela od supruga Darija Prpića. Naime, pakao je navodno počeo već na početku braka, zbog njenog intimnog odnosa na perilici rublja s Draganom Mićanovićem u seriji "Žene s Dedinja".

Imala je problema u braku

Dario je nakon emitiranja priloga na televiziji napravio problem Anđelki jer je tvrdio da je prešla granice glume i da se previše angažirala. Prpić je navodno po izrazu supruginog lica vidio da ona zaista uživa, tvrdeći da je dobro poznaje i da zna kada glumi, a kada ne. Zbog toga su se tjednima svađali, Anđelka je tvrdila da je to samo scena koju mora odglumiti i biti uvjerljiva, no on joj je to prenosio, prenosi Kurir.

No, nakon nekoliko mjeseci uspio je to zaboraviti, barem prividno, kad su se pojavili novi problemi. Njezina uloga u seriji "Andrija i Anđelka" jako mu je teško padala te je bio ljubomoran na Andriju Miloševića. Svaka intimna scena s kolegom bila mu je kao nož u leđa, pa je non-stop analizirao njenu mimiku i pokrete, a onda bi postao ljubomoran.

Glumica je to prebrodila i pokušavala raditi na braku, sve do trenutka kada je saznala da je Prpić imao aferu s Avom Karabatić. Mediji su tada navodili da je starleta prethodnih godina bila česta gošća restorana u Beogradu čiji je Dariov suvlasnik, piše Slobodna Dalmacija. Prpićka se tada odlučila razvesti jer više nije htjela trpjeti ljubomorne scene od muškarca za kojeg je saznala da ju je prevario.