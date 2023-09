Glazbenica i spisateljica Anđa Marić otkrila je u u emisiji Večernjeg lista "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem" kako je nakon dugo vremena ponovno zaljubljena.

Nije točno navela o kome je zapravo riječ, ali je dala nagovijestiti kako je njena tetovaža napravljena po uzoru na njegovu tetovažu.

”Ja ovo srce imam već 15 godina na ruci, to je jako staro srce. Tada nije mogla naša ljubav biti realizirana jer sam ja bila udana žena. On je meni nešto pisao prije šest godina, ali ja sam samo rekla: "Ok, bok, hvala”. Čestitao mi je rođendan, ja sam bila jako bolesna tada, loše sam se osjećala”, izjavila je i dodala kako joj se čini da je konačno spremna za ljubav.

"Zaljubljena sam! Otvorila sam svoje srce, zapravo napisala sam ljubavno pismo, ali nije mi još odgovorio", otkrila je i potom dodala:

"Nije mi pala kruna s glave zbog toga. Taj čin pisanja ljubavnog pisma je bilo razbijanje okova kojima sam ja okovala svoje srce bojeći se da me opet netko ne povrijedi. To radimo svi, ali ne razumijemo.. štitimo se i od svih dobrih mogućih događaja tako da sam odlučila to prekinuti", pojasnila je.

