Pjevačica Anđa Marić na Twitteru je podijelila emotivni video na kojem samostalno hoda nakon sedam godina. Uporna Anđa već se devet godina bori s multiplom sklerozom.

Primjerom motivira druge

"Inače, doživjela sam pravu renesansu u bajnoj Opatiji i prije četiri dana učinila prve samostalne korake nakon sedam godina bivanja u okovima svog tijela smrznuta i zaleđena od emocionalnih šokova. Sada hodam kao beba, ali znate bebe, uskoro ću…", napisala je Anđa.

Pjevačica je raznježila i razveselila svoje pratitelje koji su za nju imale same riječi podrške i hvale. "Kada mi je dijagnosticirana 2012., rekli su mi: 'Gospođo, morate se pomiriti s tim da ćete najkasnije 2014. biti u kolicima.' Ja sam rekla 'ne' i to je u meni probudilo ogroman inat. Ja živim na trećem katu bez lifta, svih devet godina", rekla je nedavno Anđa za RTL Direkt.

"Kad si javna osoba, onda si kao javni WC i onda može svatko doći. Ne. Ljudi su ljubazni i suosjećajni i kad sam počela to gledati kao pa oni se samo brinu, ja zapravo danas imam suosjećanje prema zdravim ljudima jer njima je teško kad vide mene jer ne znaju kako bi se oni nosili s tim", dodala je Anđa koja je na Twitteru teška srca priznala: "Nikada nisam prikazivala kako hodam jer me bilo sram, bilo me sram da padam, da trebam pomoć, da sam bolesna, da mi se zavrti, bla bla."