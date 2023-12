Anđa Marić, poznata hrvatska pjevačica i autorica dječjih knjiga, nedavno je s javnošću podijelila topao trenutak iz obiteljskog života, fotografiju sa svojim mlađim bratom Zoltanom čije je pojavljivanje u javnosti prava rijetkost.

Na ovoj ljupkoj fotografiji, Anđa i Zoltan zajedno poziraju na klupi, a iz Anđinih riječi proizlazi duboki ponos koji osjeća prema svom bratu.

"Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako. On je jako super, svi koji ga znaju ga jako vole, volio ga je i Elon Musk kojem je bio u timu 25 guns koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu gdje je moj Bubo živio", otkrila je Anđa.

"Zamislite koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe par puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože, hvala ti na ovom blagoslovu", rekla je Anđa, dirnuvši srca svojih pratitelja.

Zoltan, koji je deset godina mlađi i trenutno živi u Berlinu, nije jedini Anđin brat.

Ona također ima blisku vezu sa svojim starijim bratom, Jerkom Marićem, talentiranim glazbenikom i njenim čestim suradnikom.

Jerko, počevši karijeru u grupi Flare s Anđom, kasnije je osnovao grupu Adastra 2005. godine. Osim svoje impresivne glazbene karijere, Jerko se ističe i svojim humanitarnim radom, te je stekao diplomu inženjera zvuka u Ljubljani.

