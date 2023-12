"Ovih deset godina puno sam naučila o mozgu i emocijama. Emocije nam uzrokuju više upalnih procesa u tijelu nego pušenje i alkoholizam zajedno. Onaj moj emocionalni stres i ranjavanje direktno u srce, kada su mi nakon razvoda željeli uzeti dijete i kada sam morala dokazivati da neću životno ugroziti svoje dijete, skoro su me ubili. Usput su mi mama i tata bolovali od raka, baka je umirala... Sve se skupilo. To me "rasturilo". Jako sam se bojala da će mi prije uzeti dijete ako doznaju za bolest, pa sam hodala sa zamotanom nogom i govorila da imam potrgane ligamente. Svašta sam izmišljala, ali 2014. više nisam mogla hodati i tada sam morala sve priznati", ispričala je Anđa.