Pjevačica i umjetnica Anđa Marić (47) se prisjetila dirljive uspomene s putovanja iz 1996. te ispričala koliko joj je tada bilo teško.

Anđa je na društvenoj mreži u srijedu objavila fotku na kojoj ljubi prijatelja Marka, koji joj puno znači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo smo moj najbolji prijatelj Marko i ja na Palma de Mallorci, siječanj 1996. Nakon nekoliko mjeseci u Madridu pobjegli smo “na odmor” da se podsjetimo tko smo i gdje smo. Nije bilo lako, ponekad smo bili gladni ali umjereno. Možda su nam tu i tamo trbusi bili prazni, ali nam je srce i duša bila krcata doživljajima i bogatstvima velegrada. Živjeli smo u stanu koji je gledao na kraljevsku palaču sa trojicom cimera i cimericom. Jednom od njih je došla mama iz Galicije za Božić i svi su bili pozvani za stol osim nas dvoje stranaca. Nikada neću zaboraviti taj Božić kada smo gledali kako se Španjolci časte mi, dok smo mi, los Croatas, bili nedostojni poziva za stol. Od tada sam vrlo osjetljiva na bilo kakvu diskriminaciju", napisala je Anđa ispod fotke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša reakcija na to? Pokupili smo svoje novce koje smo trebali dati za najamninu i platili smo si avionsku kartu i tjedan dana hotela. Iako smo većinom jeli kuhani krumpir s maslacem, osim tog jednog hotelskog doručka preživjeli smo i naučili što je svijet i kako se snaći, a ipak uživati. Nisu naši cimeri bili loši, samo zatucani i puni predrasuda, što je lijepo dočarala majka jednog od njih koja je priredila gozbu na koju nismo bili pozvani. Sjećam se kako smo ih u nevjerici promatrali iz dnevne sobe kako žderu pečenje u blagovaonici", dodala je.

Foto: Anđa Marić/Instagram Foto: Anđa Marić/Instagram Anđa Marić

"Ova fotografija prisjetila me na sve to i koliko smo Marko i ja bili sretni i nepokolebani da nas čeka veliki i lijep život. Ja sam imala 19 a on 18 godina. Koja lijepa uspomena, hvala ti Marko", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anđa Marić

Pratitelji su ostali oduševljeni emotivnom objavom, a mnogi su pjevačicu obasipali lijepim riječima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni nisu shvatili smisao Božića, vi jeste. I neka ste!", "Lijepo i tužno u isto vrijeme. Ali ipak lijepo. ljubav je jača od svega", "Predivna fotka. Možda ste tada bili materijalno siromašniji, ali zato ste za cijeli život postali iskustvom i mudrošću bogatiji", pisali su fanovi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Anđa se od 2012. godine bori s multiplom sklerozom, a zbog bolesti je ponovno morala učiti samostalno hodati.

"Sjećam se kako si nam na izboru 1998. pričala o svojim dogodovštinama u Španjolskoj… Mi smo te gledali razgolaćenih očiju, kao da slušamo nekoga tko je došao ravno iz Hollywooda… Divni dani i uspomene", napisala joj je bivša manekenka Lana Pavić.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić se već godinama bori s multiplom sklerozom i prvi put je objavila snimku sebe kako teško hoda

Tekst se nastavlja ispod oglasa