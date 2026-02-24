Ana Radišić iz New Yorka okovanog snijegom: 'Škole i vrtići nisu radile, ljudi nisu išli na posao'

Snažna zimska oluja u ponedjeljak je paralizirala sjeveroistok Sjedinjene Američke Države, protežući se od Marylanda do Mainea i ostavljajući iza sebe milijune građana zatočenih u svojim domovima. Najdramatičnije prizore donio je New York. U četvrtima Manhattan i Bronx napadalo je više od 30 centimetara snijega, pretvorivši gradske avenije u bijele koridore kroz koje su se probijale tek ralice, taksiji i rijetki prolaznici. U snježnoj metropoli zatekla se i hrvatska voditeljica Ana Radišić, koja je za Net.hr opisala prizore nalik filmskoj scenografiji.

“Ja sam stigla prije pet, šest dana. Bila su upozorenja i znali smo da će biti mećava i da će padati jako puno snijega. Točno kako su prognoze govorile. Tako je i bilo”, započela je Ana.

Foto: Lev Radin/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Grad je, kaže, dočekao oluju spreman. “Ljudi su, imam osjećaj, pripremljeni na način da nisu radili. Zatvorili su sve na vrijeme.” Čišćenje je počelo već u nedjelju navečer, čim je snijeg krenuo ozbiljnije padati, a glavne ulice na Manhattanu vrlo su brzo postale prohodne. Taksiji i autobusi su, priča nam voditeljica, vozili, a podzemna željeznica radila, no škole, vrtići i brojni uredi ostali su zatvoreni.

“Grad je bio polupust. U trgovinama gotovo pa nije bilo ničega. Ljudi su vjerojatno prepadnuti i pokupovali su sve dan ranije”, kaže. Mnogi trgovci uopće nisu otvorili vrata, a većina kafića i restorana također je ostala zatvorena.

Foto: Privatni album

Ipak, građani i turisti su znali iskoristiti snježnu kulisu. “Central Park je bio krcat djecom, ljudi su snowbordali, skijali... Njima te temperature ne smetaju, meni osobno jesu – jako je hladno”, priznaje. Iako je temperatura bila oko nule, snažan vjetar stvarao je dojam znatno hladnijeg vremena.

“Ja osobno nisam navikla na takvu količinu snijega, nisam to vidjela u životu. Sigurno je bilo preko pola metra”, govori. Iako se glavne prometnice i prilazi zgradama čiste neprestano, ogromne količine snijega otežavale su kretanje. “Jako je teško bilo hodati jer je puno, puno snijega. Ne može se sve očistiti.”

Foto: Privatni album

Danas je, dodaje, slika bitno drukčija. “Danas sve funkcionira normalno. Grad normalno funkcionira, barem ovo što ja vidim – rade sve i teretane i shopping centri. Sunčano je, iako kažu da će opet padati snijeg. Dok prolazi taksijem kroz grad, primjećuje da je sve osjetno čišće nego dan ranije'', kaže Ana i dodaje.

Foto: Lev Radin/Zuma/SplashNews.com/Splash/Profimedia

“U nedjelju kad je krenulo padati bilo je predivno, romantično i najljepše moguće. Izazovno je bilo jučer ujutro, a ovo ostalo… prilagodiš se, adaptiraš se, nema druge”, zaključila je.

