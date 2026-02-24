Ana Radišić iz New Yorka okovanog snijegom: 'Škole i vrtići nisu radile, ljudi nisu išli na posao'
Kako je grad koji nikad ne spava – doslovno stao? Ana Radišić otkrila je kakva je trenutačna situacija na ulicama New Yorka
Snažna zimska oluja u ponedjeljak je paralizirala sjeveroistok Sjedinjene Američke Države, protežući se od Marylanda do Mainea i ostavljajući iza sebe milijune građana zatočenih u svojim domovima. Najdramatičnije prizore donio je New York. U četvrtima Manhattan i Bronx napadalo je više od 30 centimetara snijega, pretvorivši gradske avenije u bijele koridore kroz koje su se probijale tek ralice, taksiji i rijetki prolaznici. U snježnoj metropoli zatekla se i hrvatska voditeljica Ana Radišić, koja je za Net.hr opisala prizore nalik filmskoj scenografiji.
“Ja sam stigla prije pet, šest dana. Bila su upozorenja i znali smo da će biti mećava i da će padati jako puno snijega. Točno kako su prognoze govorile. Tako je i bilo”, započela je Ana.
Grad je, kaže, dočekao oluju spreman. “Ljudi su, imam osjećaj, pripremljeni na način da nisu radili. Zatvorili su sve na vrijeme.” Čišćenje je počelo već u nedjelju navečer, čim je snijeg krenuo ozbiljnije padati, a glavne ulice na Manhattanu vrlo su brzo postale prohodne. Taksiji i autobusi su, priča nam voditeljica, vozili, a podzemna željeznica radila, no škole, vrtići i brojni uredi ostali su zatvoreni.
“Grad je bio polupust. U trgovinama gotovo pa nije bilo ničega. Ljudi su vjerojatno prepadnuti i pokupovali su sve dan ranije”, kaže. Mnogi trgovci uopće nisu otvorili vrata, a većina kafića i restorana također je ostala zatvorena.
Ipak, građani i turisti su znali iskoristiti snježnu kulisu. “Central Park je bio krcat djecom, ljudi su snowbordali, skijali... Njima te temperature ne smetaju, meni osobno jesu – jako je hladno”, priznaje. Iako je temperatura bila oko nule, snažan vjetar stvarao je dojam znatno hladnijeg vremena.
“Ja osobno nisam navikla na takvu količinu snijega, nisam to vidjela u životu. Sigurno je bilo preko pola metra”, govori. Iako se glavne prometnice i prilazi zgradama čiste neprestano, ogromne količine snijega otežavale su kretanje. “Jako je teško bilo hodati jer je puno, puno snijega. Ne može se sve očistiti.”
Danas je, dodaje, slika bitno drukčija. “Danas sve funkcionira normalno. Grad normalno funkcionira, barem ovo što ja vidim – rade sve i teretane i shopping centri. Sunčano je, iako kažu da će opet padati snijeg. Dok prolazi taksijem kroz grad, primjećuje da je sve osjetno čišće nego dan ranije'', kaže Ana i dodaje.
“U nedjelju kad je krenulo padati bilo je predivno, romantično i najljepše moguće. Izazovno je bilo jučer ujutro, a ovo ostalo… prilagodiš se, adaptiraš se, nema druge”, zaključila je.
