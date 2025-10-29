Ana Nikolić otkrila stanje Rade Vasić: 'Stizale su mi poruke sućuti, svi su bili u šoku'

Zvijezda nekadašnjeg RTL-ova reality showa "Big Brother", Rada Vasić, vodi tešku bitku s rakom dojke, koji se, nažalost, proširio i na pluća. Tijekom liječenja najveću podršku pružaju joj kćeri Ana i Ivana.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Nedavno se na društvenim mrežama proširila vijest o Radinoj smrti, što je njezina kći Ana demantirala u emisiji "Pitam za druga".

"Neka stranica je objavila maminu fotografiju uz tvrdnju da je izgubila bitku s karcinomom, što sam ja odmah demantirala", izjavila je Ana.

'Svi su bili u šoku'

Dodala je kako ju je ta vijest duboko potresla.

"Stizale su mi poruke sućuti, rodbina me zvala, svi su bili u šoku. Meni nije bilo dobro. Mama je živa, ali joj, nažalost, nije najbolje. Sve je boli, ali se trudimo ostati pozitivni", ispričala je.

Foto: RTL

Ana je dodala kako obitelji nije potrebna financijska pomoć, već traže, kako kaže, dobrog liječnika za majku.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Podsjetimo, obitelj Vasić sudjelovala je u "Big Brotheru" 2015. godine. Već su tada blizanci Mika i Giba otkrili da se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži, a devet godina kasnije promijenili su spol.

