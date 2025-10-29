Ana Nikolić otkrila stanje Rade Vasić: 'Stizale su mi poruke sućuti, svi su bili u šoku'
Radina kći progovorila je o zdravstvenom stanju svoje majke
Zvijezda nekadašnjeg RTL-ova reality showa "Big Brother", Rada Vasić, vodi tešku bitku s rakom dojke, koji se, nažalost, proširio i na pluća. Tijekom liječenja najveću podršku pružaju joj kćeri Ana i Ivana.
Nedavno se na društvenim mrežama proširila vijest o Radinoj smrti, što je njezina kći Ana demantirala u emisiji "Pitam za druga".
"Neka stranica je objavila maminu fotografiju uz tvrdnju da je izgubila bitku s karcinomom, što sam ja odmah demantirala", izjavila je Ana.
'Svi su bili u šoku'
Dodala je kako ju je ta vijest duboko potresla.
"Stizale su mi poruke sućuti, rodbina me zvala, svi su bili u šoku. Meni nije bilo dobro. Mama je živa, ali joj, nažalost, nije najbolje. Sve je boli, ali se trudimo ostati pozitivni", ispričala je.
Ana je dodala kako obitelji nije potrebna financijska pomoć, već traže, kako kaže, dobrog liječnika za majku.
Podsjetimo, obitelj Vasić sudjelovala je u "Big Brotheru" 2015. godine. Već su tada blizanci Mika i Giba otkrili da se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži, a devet godina kasnije promijenili su spol.
