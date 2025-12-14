Ana Ivanović u nikad zavodljivijem izdanju: Vitku liniju istaknula je u uskoj haljini
Nakon teške godine bivša tenisačica slavi s prijateljicama, a obožavatelji su primijetili da Ana izgleda bolje nego ikad
Nekadašnja najbolja tenisačica svijeta, Ana Ivanović (38), oduševila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, pokazavši da i nakon izazovne godine zrači pozitivnom energijom i elegancijom.
Uoči nadolazećih blagdana, podijelila je djelić slavljeničke atmosfere iz svog doma.
Zabava s prijateljicama nakon razvoda
Na fotografijama pozira ispred raskošno ukrašenog božićnog drvca u društvu prijateljica. Za ovu prigodu, tradicionalnu razmjenu darova poznatu kao "Secret Santa", Ana je odabrala svjetlucavu mini haljinu tamnocrvene boje, koju je upotpunila crnim najlonkama i elegantnim salonkama.
S osmijehom na licu i čašom šampanjca u ruci, jasno je dala do znanja da uživa u blagdanskoj atmosferi, a uz objavu je kratko napisala: "Secret Santa s mojim curama".
Ova objava dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njezinom privatnom životu. Naime, Ana se ove godine, nakon devet godina braka, razvela od njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41), s kojim ima tri sina. Nakon razvoda, preselila se u Beograd, a čini se kako joj podrška bliskih prijateljica itekako znači dok započinje novo životno poglavlje.
Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli komplimentima i pozitivnim komentarima. "Prelijepa", "Uživaj Ana. Svijet je pod tvojim dugim, lijepim nogama. Sretno!", "Ana, najljepša si", "Prezgodna", samo su neki od komentara.
POGLEDAJTE VIDEO: Vrhunac proslave velikog jubileja klape Intrade: 'Napravili smo nešto što nitko prije nije'