Veliki sastanak u Parizu, kroji se plan: 'Bit ćemo spremni za oba scenarija'

Ukrajinski saveznici poslijepodne će se sastati u Parizu i pokušat će maksimalno finalizirati svoje doprinose budućim sigurnosnim jamstvima za Kijev u slučaju primirja s Rusijom, rekli su diplomati i dužnosnici.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković, okupit će se u francuskoj prijestolnici, zajedno s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, u sklopu širih napora za izradu zajedničkog ukrajinskog, europskog i američkog stava koji bi se potom mogao predstaviti Rusiji.

Razgovori o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata ubrzali su se od studenog. Međutim, bilo je malo znakova da bi Rusija bila spremna prihvatiti trenutačne prijedloge, a pitanje teritorija i dalje ostaje ključna prepreka pregovorima. Istovremeno ne slabe borbe između dviju strana.

Skup sigurnosnih jamstva

Diplomati su rekli da se vojni dužnosnici, među njima i načelnik Glavnog stožera Ukrajine, okupljaju u utorak u Parizu kako bi stavili konkretne obveze na papir, a čelnici mogli pružiti političku podršku. Do sada su vojna obećanja uglavnom bila nejasna.

Prema bilješci poslanoj na adrese 35 pozvanih delegacija, koju je vidio Reuters, na sastanku će se razgovarati o osiguranju doprinosa multinacionalnim snagama za Ukrajinu u slučaju prekida vatre, u koordinaciji s Ukrajinom i uz podršku SAD-a.

Domaćinima je cilj dogovoriti i doprinose za širi skup sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, uključujući obvezujuća obećanja ako bude ponovno napadnuta. Uložit će se napori kako bi se osiguralo da planiranje zemalja iz tzv. "koalicije voljnih" bude usklađeno s pregovaračkim stajalištima Ukrajine, SAD-a i Europe.

Predstavljanje smislenih pregovora

U bilješci se predlaže dogovor o sljedećim koracima za povećanje podrške Ukrajini i pritiska na Rusiju ako Moskva odbije sudjelovati u smislenim pregovorima.

"Postigli smo dogovor o operativnim detaljima sigurnosnih jamstava", rekao je novinarima dužnosnik francuskog predsjedništva uoči sastanka. "Objasnit ćemo kako su strukturirana i potrebu za dugoročnom predanošću svih uključenih", dodao je.

Visoki europski dužnosnik rekao je da se nada da će učvršćivanje jamstava koalicije pomoći i u učvršćivanju američkih obveza koje su navedene u bilateralnim razgovorima s Ukrajinom.

"Ukrajina želi mir"

U svom obraćanju naciji u nedjelju navečer, Zelenski je rekao da bi sastanci u Europi trebali doprinijeti obrani Ukrajine i okupiti napore za okončanje rata.

"Ukrajina će se pripremiti za oba scenarija: diplomaciju koju provodimo ili nastavak aktivne obrane ako se pritisak partnera na Rusiju pokaže nedovoljnim. Ukrajina želi mir", rekao je Zelenski.

