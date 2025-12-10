FREEMAIL
NIJE BILO SUĐENO /

Ostavila ga preko telefona nakon tri mjeseca veze: Ovog sportaša je Ana ljubila prije Bastiana

Ostavila ga preko telefona nakon tri mjeseca veze: Ovog sportaša je Ana ljubila prije Bastiana
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Prema pisanju tadašnjih medija, Anini roditelji navodno nisu bili oduševljeni tom vezom, smatrajući da bi se trebala u potpunosti posvetiti karijeri

10.12.2025.
13:25
Hot.hr
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Vijest o razvodu Ane Ivanović (38) i Bastiana Schweinsteigera (38) ponovno je u fokus javnosti vratila privatni život bivše srpske teniske zvijezde. Dok se javnost prisjeća njezinog braka s nekadašnjim njemačkim nogometnim asom, mnogi su se prisjetili i njezine manje poznate, ali burne romanse iz prošlosti – one s košarkašem Ivanom Paunićem (38).

Naime, Ana Ivanović i Ivan Paunić započeli su vezu 2013. godine i ubrzo su počeli zajednički život u Španjolskoj. I dok Ana tada nije željela govoriti o privatnom životu, Paunić nije skrivao oduševljenje.

 

U jednom od rijetkih istupa u medijima kazao je kako mu je njezina podrška puno značila, čak i na terenu: "Posvećujem joj važne koševe. Uživamo zajedno i podržavamo se." Prema pisanju tadašnjih medija, Anini roditelji navodno nisu bili oduševljeni tom vezom, smatrajući da bi se trebala u potpunosti posvetiti karijeri.

"Nazvala me i rekla: Ovo je kraj"

Nakon svega tri mjeseca, veza je naglo prekinuta. Paunić je kasnije izjavio da ga je Ana ostavila telefonom, neposredno nakon ručka s roditeljima. "Jedna veza je uništena. Sve zbog medija", govorio je tada, ne skrivajući razočaranje.

Novi život i nova ljubav

Iako je ta romansa završila burno, Ivan Paunić kasnije je pronašao sreću uz Milicu Jelić, nekadašnju mis Srbije. Par se vjenčao 2016. godine, a dvije godine kasnije dobili su sina Luku. Svečano crkveno vjenčanje organizirali su 2019., a kum im je bio Marko Dmitrović.

Povratak starih priča nakon razvoda

Razvod Ane Ivanović i Bastiana Schweinsteigera sada je ponovno otvorio stare teme i podsjetio javnost na njezin život prije braka s njemačkom nogometnom zvijezdom. I dok bivša tenisačica zasad šuti o privatnim detaljima, interes javnosti za njezine ljubavne priče ne jenjava.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Desnica: 'Zašto nema peticije protiv migranata koji se klanjaju na Zrinjevcu'

Ana IvanovićBastian Schweinsteiger
