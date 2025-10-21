Ana Ivanović i Bastian se odlučili sastati nakon razvoda: Procurili novi detalji njihovog odnosa

Razvod srspke tenisačice Ane Ivanović (37) i njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41) i dalje je tema o kojoj se priča. I dok bivši supružnici nastavljaju sa svojim životima, novi detalji o njihovom odnosu povremeno izlaze u javnost. Sada je isplivala informacija da su se nedavno prvi puta susreli nakon razvoda.

Prema riječima izvora bliskog obitelji, sastali su se zbog rješavanja obiteljskih pitanja. "Odnosi među njima se polako normaliziraju, barem kada je riječ o komunikaciji. Vidjeli su se prije tri tjedna, razgovarali su o obiteljskim temama i sve je prošlo mirno i civilizirano" otkrio je izvor za Kurir.

Dodaje i da nisu komentirali medijske napise, afere ni skandale koji su pratili njihov razvod, već su se usredotočili na konkretne stvari vezane uz svakodnevni život i budućnost njihove djece. "Bastian se iselio iz zajedničkog doma i sada živi na novoj lokaciji, dok je Ana ostala u nekretnini u kojoj je on živio kao mladić. No, važnije od toga je što su, unatoč turbulentnom razdoblju, uspjeli pronaći zajednički jezik", zaključio je izvor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, Ana i Bastian godinama su slovili za jedan od najskladnijih slavnih parova, zbog čega je njihova odluka o razvodu mnoge iznenadila.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić donosi najnovije informacije iz svijeta tenisa