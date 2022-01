PREDIVNA I TALENTIRANA / Keanua je izludjela, a posljednjeg Bonda 'izvukla' od propasti: Ana De Armas preuzima Hollywood

Prekrasna Ana De Armas (33) polako preuzima Hollywood. Talentirana glumica postala je hit uoči tek pet minuta pojavljivanja u posljednjem filmu franšize James Bond. Lik Palome u nastavku ‘No Time To Dide’ sveukupno je bio na ekranima samo to kratko vrijeme, no Ana De Armas je oduševila svijet i strelovit uspon je počeo. Štoviše, fanovi smatraju da je zaslužila vlastiti spinoff, a stvari idu toliko daleko da su dvojica fanova tužila Universal jer je izrezana iz filma ‘Yesterday’. Anu De Armas svijet dobro pamti iz filma u kojem je izopačeno izluđivala Keanua Reevesa koji je glumio nevjernog supruga ženi na službenom putu i objekta bizarne osvete dviju seksi, ali pomalo poremećenih mladih žena. U stvarnosti je Ana sušta suprotnost, a to sve više uviđaju i holivudski redatelji i producenti. Pogledajte galeriju talentirane glumice.