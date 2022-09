"Amy i ja smo bili zajedno sedam godina s prekidima. Naša veza bila je turbulentna, ako to želite tako nazvati. Imali smo jedan veći prekid koji su popratili mediji, ali smo se pomirili. Godinama me prozivaju zbog drogiranja, ali istina je da smo se nas dvoje drogirali nekih šest mjeseci tijekom našeg braka i to je to. Prije toga Amy nije konzumirala drogu, samo je pušila marihuanu, a ja sam uzeo heroin samo četiri ili pet puta", ispričao je.