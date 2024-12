Amel Ćurić za Net.hr o iščekivanju prinove: 'Sinu je to baš teško palo'

Pjevač Amel Ćurić (44), pobjednik RTL-ovog showa "X Factor Adria", trenutačno uživa u sretnim danima. Osim što radi na novoj pjesmi, život mu donosi još jedan prekrasan razlog za veselje. Naime, Amel i njegova supruga, pjevačica Jelena Čabarkapa Ćurić, čekaju drugo dijete. Par već ima sina Kana (6), a sada očekuju dolazak djevojčice.

Povodom ove radosne vijesti, kontaktirali smo Amela, koji je s nama podijelio svoje emocije i otkrio kako obitelj broji dane do dolaska prinove.

"Super smo, baš smo sretni. Priželjkivali smo da dobijemo kćer, s obzirom na to da već imamo sina. Ako Bog da, uskoro će nam se želja ostvariti," rekao nam je raspoloženi pjevač.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Amel je otkrio da je supruga Jelena u petom mjesecu trudnoće. Ime još nisu odabrali, no razmišljaju o nekoliko opcija.

"Imamo nekoliko favorita, ali, kako kažu, zbog uroka ne bih otkrio. Da nam netko ne ukrade ideju," rekao je kroz smijeh.

Sin je htio brata

Njihov sin Kan u početku nije bio oduševljen viješću da će dobiti sestru, no sada su se stvari promijenile.

"Teško mu je to palo jer je priželjkivao brata. Stalno nam je govorio: 'Želim brata', dok smo supruga i ja baš željeli kćer. No, pretpostavljali smo da će se predomisliti nakon par dana – i to se dogodilo. Sada već često ljubi Jelenin trbuh i priča sa sekicom", kaže nam pjevač.

Foto: Instagram

O ljubomori, koja često prati dolazak novog člana obitelji, Amel ne brine previše.

"Ne bi trebalo biti ljubomore. Kan je prirodno produhovljen dječak. Nekad razmišlja kao odrasla osoba, a supruzi i meni to bude nevjerojatno. Kad ga pitate što voli najviše na svijetu, ne spominje slatkiše, videoigre ili nogometaše, nego uvijek odgovori: 'Moje roditelje.' Također, kada ga pitamo tko mu je draži – mama ili tata – on uvijek kaže: 'Oboje.' Ponosni smo na njega zbog toga," zaključio je ponosni otac.

Podsjetimo, Amel i Jelena vjenčali su se 2017. godine, a medeni mjesec proveli su na Maldivima. Godinu dana nakon toga, u srpnju 2018., na svijet je stigao njihov sin Kan.

