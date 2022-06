Amber Heard je dala prvi intervju pred kamerom otkako je njezina burna pravna bitka s bivšim suprugom Johnnyjem Deppom završila ranije ovog mjeseca.

Uskoro objavljen

Tijekom tjedna će se razgovor Amber Heard sa Savannah Guthrie pojaviti na NBC News' Today, prije nego što će više iz intervjua biti prikazano na posebnom Datelineu u petak.

Intervju će tada biti dostupan na Today's web portalu, a posebna epizoda Dateline bit će dostupna na Peacocku.

Nije pošteno prikazana

U isječku iz razgovora koji je emitiran u ponedjeljak ujutro, Heard (36) razgovarala je s Guthrie (50) o tome kako smatra da su društveni mediji utjecali na suđenje.

“Nije me briga što netko misli o meni ili kakvu procjenu želite donijeti o onome što se dogodilo u privatnosti u mom vlastitom domu, u mom braku iza zatvorenih vrata”, rekla je Heard. "Ne pretpostavljam da bi prosječna osoba trebala znati ove stvari, tako da to ne shvaćam osobno. Ali čak i netko tko je siguran da zaslužujem svu ovu mržnju i bijes, čak i ako misliš da lažem, ipak me ne bi mogao pogledati u oči i reći mi da misliš da je na društvenim mrežama i u medijima bilo pošteno predstavljanje."

"Ne možete mi reći da mislite da je ovo bilo pošteno", dodala je glumica.

Donesena presuda

Ranije ovog mjeseca, porota od sedam članova donijela je presudu u suđenju koje je počelo 11. travnja, odlučivši da je Depp (59) dokazao da ga je Heard klevetala u svom članku iz 2018. o iznošenju optužbi za seksualno nasilje. Depp je tvrdio da nikad nije napao Heard i tvrdio je da mu je ona fizički naudila.

Porota je Deppu dodijelila 15 milijuna dolara (108 milijuna kuna) odštete, ali Heard će morati platiti samo 10.35 milijuna dolara (oko 74 milijuna kuna) zbog zakona Virginije koji je ograničio kaznenu odštetu (sudac je smanjio iznos).

U svojoj protutužbi, Heard je pobijedila u jednoj od tri optužbe za klevetu i dosuđena joj je odšteta od 2 milijuna dolara (14 milijuna kuna). Zvijezda Pirata s Kariba i njegovi obožavatelji proslavili su presudu nakon što je pročitana na sudu u okrugu Fairfax u Virginiji, a glumac je u izjavi rekao da mi je "porota vratila život".

Nezadovoljna Amber

Heard je u međuvremenu tu odluku opisala kao "neuspjeh" za žene. Njezina odvjetnica Elaine Bredehoft nedavno je rekla da njezina klijentica planira uložiti žalbu na presudu.

U još jednom uvidu u nadolazećem intervjuu, Heard je progovorila i o poroti uključenoj u slučaj i kako ih ne krivi za njihovu presudu. Nakon što je Guthrie rekla Amber: "Porota je pogledala dokaze koje ste iznijeli, poslušali su Vaše svjedočenje i nisu Vam vjerovali, mislili su da lažete", Heard je odgovorila: "Kako su mogli donijeti presudu, kako ne bi došli do tog zaključka. Sjedili su na tim stolicama i slušali više od tri tjedna neprekidnog nemilosrdnog svjedočenja plaćenih zaposlenika."

Kad je Guthrie zamolila Heard da potvrdi da ne krivi žiri, glumica je rekla: "Ne krivim ih, zapravo razumijem. On je voljen glumac i ljudi smatraju da ga poznaju. On je fantastičan glumac." No, kako je voditeljica podsjetila Amber da je "posao porote da ne bude zaslijepljena te da sagleda činjenice i dokaze", Amber je naglasila: "Opet, kako bi mogli, nakon što su slušali tri i pol tjedna svjedočenja o tome kako sam bila nevjerodostojna osoba i da ne vjeruju ni riječi koja je izašla iz mojih usta", piše People.