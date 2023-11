Alen Abramović, pobjednik treće sezone 'Života na vagi', u šouu je izgubio čak 86,4 kilograma, a od tada se čvrsto pridržava treninga i zdrave prehrane. 'Život na vagi' možete gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Alen se na društvenoj mreži nedavno prisjetio kako je od pobjede prošlo već pet godina. Podijelio je fotku iz finala 'Života na vagi', a do njega je stajala voditeljica Marijana Batinić (42).

Alen je osim kilaže, u red doveo i bradu. "Ono je bio stari deda look u finalu, ovo je ipak bolje", napisao je.

"Još malo uspomena", napisao je uz fotku na kojoj pozira na krevetu.

Na njegovu Instagram profilu, na samome vrhu stoji video koji ga podsjeća na veliku promjenu u životu.

"Svaki puta plačem kada gledam ovaj video, zato što sam napokon prigrlio sebe kakav sam bio. Ne sramim se ničeg, to je dio mene i želim da ljudi vide kako je moguće sebe promijeniti i ozdraviti. Prizor mojih nogu šokirao je naciju, majka se držala za glavu i plakala bez obzira što me vidjela par dana ranije, ali na televiziji je sve postalo nekako stvarno! Idemo jako dalje!", napisao je 2019.

Podsjetimo, Alen je i dalje rekorder u skidanju kilograma u 'Životu na vagi'. Nastavio je i dalje sa strogim režimom prehrane, a savjetuje i druge da vježbaju i počnu se zdravije hraniti.

Prije godinu dana se za RTL.hr prisjetio najznačajnije promjene koju je naučio u "Životu na vagi".

"Najveća promjena bi bila sama aktivnost i prehrana kojih se pridržavam dandanas. Naravno da se nikada ne pridržavaš kako si se nekada pridržavao u šouu, ali jednostavno imaš te neke alate kojima si, ako se nešto dogodi i dobiješ pokoji kilogram, jednostavno znaš što treba činiti. To je glavna stvar koja se zadržala i danas, a zadržat će se i do kraja života. Druga stvar je ta da otkriješ neke stvari o sebi, a to je da si zapravo puno moćniji i dobiješ samopouzdanje. Kod mene je ostalo to jer sam ostao u tom poslu i postao motivacijski trener. Puno je ljudi smršavjelo uz moje savjete ili nekakvim nadgledanjem. Dobio sam tu snagu i od totalno zatvorene i začahurene osobe postao sam netko tko svoje iskustvo prenosi na druge. Ljudi smršave, vrate kilograme, ali nema veze. To je borba. Ljudi koji su pretili morat će paziti do kraja života, ali to ne znači da moraju biti pretili. Nikakve floskule - usporen metabolizam, teške kosti, bla bla, što god. Naravno, sve to ima utjecaja genetike, ali ne znači da moramo biti pretili. Uvijek postoje sistemi kako da se tog riješimo", zaključio je Alen.

"Život na vagi" možete gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

