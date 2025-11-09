Regionalna glazbena zvijezda Aleksandra Prijović vraća se u Zagreb i to na jedan od najposebnijih dana u godini – Staru godinu. Nakon izuzetno uspješne turneje Od istoka do zapada, koja je obilježila 2023. i 2024. godinu te oborila sve rekorde posjećenosti, Prijović priprema spektakularan koncert za kraj godine.

Na 31. prosinca 2025. godine, točno u 14:00 sati, Aleksandra će zapjevati na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, objavio je radio Extra FM. Ulaznice za ovaj posebni događaj kreću u prodaju sutra, 10. studenog u 17:00 sati, isključivo putem sustava Upad.hr.

Razbila rekorde po broju nastupa u Areni

Prijović je već upisana u povijest Zagreba kao rekorderka po broju nastupa u Areni Zagreb. Srpska pjevačica održala je pet koncerata u Areni u samo jednom tjednu, što nitko prije nje nije uspio. Preko 90.000 ljudi imalo je priliku uživati u njezinim hitovima, a karte za prve tri predstave rasprodane su u roku od 24 sata, dok je za četvrti koncert prodaja trajala nešto više od 48 sati.

Ova vijest sigurno će razveseliti sve njezine obožavatelje u Hrvatskoj, a koncert na Staru godinu obećava nezaboravan završetak 2025. godine.

