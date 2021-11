TAMAN ZA JESENSKO UŠUŠKAVANJE / Alec Baldwin nakon tragedije pronašao mirnu oazu: Hollywood je iznenadio odabirom kuće u kojoj se krije od javnosti

Nakon što se na setu snimanja njegova filma dogodila nezamisliva tragedija, Alec Baldwin s obitelji je imao potrebu potražiti mirnu oazu. Podsjetimo, na snimanju filma Baldwin je slučajno usmrtio snimateljicu, a ranio još jednog kolegu na setu. Iako mu je rečeno da je pištolj 'hladan', u njemu su se očigledno nalazili meci. Glumac je dugo bio u stanju šoka, no sada je odlučio krenuti dalje. On i obitelj iznajmili su bivši pansion u Manchesteru, Vermont. Kuća se nalazi na zemljištu veličine tri hektara, a ima čak šest soba i sedam kupaonica. Netipično za holivudske zvijezde, ova kuća nije nikakvo "delux" zdanje. No, prostrano je, lijepo održavano i uređeno. U podrumu kuće nalazi se i dio posvećen zabavi, dok je iza kuće ogromna terasa s grillom i mjestom za loženje logorske vatre.