Nakon više od godinu dana duge istrage o incidentu od 21. listopada, okružna tužiteljica okruga Santa Fe Mary Carmack-Altwies objavila je optužbe u četvrtak.

42-godišnja Hutchins umrla je nakon što je pištolj koji je Alec Baldwin držao za probu ispalio pravi metak u njezina prsa, prošao kroz i pogodio scenarista i redatelja Joela Souzu u rame.

Pomoćnik redatelja filma, Dave Halls, koji je u šerifovim izvješćima naveden kao osoba koja je dala oružje Baldwinu i obznanio ekipi da se radi o "hladnom pištolju", potpisao je nagodbu s državnim tužiteljem za nesavjesno korištenje smrtonosnog oružja, prihvativši uvjetnu kaznu i šest mjeseci kušnje.

Nemar na snimanju

Tužiteljstvo je imenovalo posebnog tužitelja Andrea Reeba da nadgleda slučaj.

“Da je bilo tko od ovo troje ljudi – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed ili David Halls, obavio svoj posao, Halyna Hutchins bi danas bila živa. Tako je jednostavno, rekao je Reeb u izjavi. “Dokazi jasno pokazuju obrazac kriminalnog zanemarivanja sigurnosti na filmskom setu 'Rust'. U Novom Meksiku nema mjesta za filmske setove koji ozbiljno ne shvaćaju predanost naše države sigurnosti oružja i javne sigurnosti.”

Za ranjavanje Souze neće biti podignuta optužnica. Glasnogovornica okružnog tužitelja Heather Brewer objasnila je da u Novom Meksiku ne postoji zakon za nenamjerno izbijanje, osim ako pucnjava ne dovede do smrti.

Izjava Baldwinovog odvjetnika

Baldwinov odvjetnik, Luke Nikas, poslao je Vanity Fairu ovo priopćenje nakon objave: “Ova odluka iskrivljuje tragičnu smrt Halyne Hutchins i predstavlja užasno neostvarenje pravde. Gospodin Baldwin nije imao razloga vjerovati da je u pištolju - ili bilo gdje na filmskom setu - pravi metak. Oslanjao se na profesionalce s kojima je radio, koji su ga uvjeravali da pištolj nema bojeve metke. Borit ćemo se protiv ovih optužbi i pobijedit ćemo.”

Odvjetnik Gutierrez Reed, Jason Bowles, ranije je rekao da je radila u ometajućim i stresnim uvjetima dok je pripremala pištolj. Nakon objave tužitelja, dao je ovu izjavu: “Hannah je uvijek bila vrlo emotivna i tužna zbog ove tragične nesreće, ali nije počinila ubojstvo iz nehaja. Ove su optužbe rezultat vrlo pogrešne istrage i netočnog razumijevanja svih činjenica. Namjeravamo iznijeti punu istinu na vidjelo i vjerujemo da će Hannah biti oslobođena krivnje od strane porote.”

Pronađeni novi metci

Osim metka koji je ubio Hutchins, istražitelji su pronašli još pet pravih metaka pomiješanih među rekvizitima i kostimima filma. Dva labava metka kalibra 45 otkrivena su na vrhu kolica, treći je bio u remenčiću koji je nosio glumac Jensen Ackles, četvrti je bio u remenu za oružje koji je nosio Baldwin, a peti je pronađen u kutiji lažnog streljiva s otiscima prstiju Gutierrez Reed.

Suprotno internetskim tračevima, istražitelji nisu pronašli dokaze da su drugi članovi posade uzimali pomoćno oružje na Rustu i punili ga pravim mecima za vježbanje gađanja na pustinjskom setu. Optužbe protiv sve tri osobe odražavaju se tako da je Hutchinsina smrt posljedica brojnih pogrešaka i neuspjeha tijekom produkcije.

Baldwin optužen za ubojstvo iz nehaja

Optuženi Baldwin i Gutierrez Reed će se suočiti svaki po dvije optužbe za ubojstvo iz nehaja jer će porota morati izabrati između te dvije točke. Prema objavi okružnog tužitelja: “Prva optužba može se nazvati jednostavno ubojstvom iz nehaja. Da bi se ova optužba dokazala, mora postojati nemar. Prema zakonu Novog Meksika, ubojstvo iz nehaja je kazneno djelo četvrtog stupnja i kažnjivo je do 18 mjeseci zatvora i novčanom kaznom od 5000 dolara. Ova optužba uključuje i prekršajnu prijavu za nesavjesno rukovanje vatrenim oružjem, koja bi se vjerojatno spojila kao zakonska stvar. Druga optužba je ubojstvo iz nehaja u počinjenju zakonitog djela", nastavlja se u priopćenju. “Ova optužba zahtijeva dokaz da je smrt bila uključena u više od jednostavnog nemara. Ovo je također kazneno djelo četvrtog stupnja za koje se može izreći do 18 mjeseci zatvora i novčana kazna do 5000 dolara.”

Optužbe će biti službeno podnesene Prvom okružnom sudu Novog Meksika prije kraja mjeseca, prema Carmack-Altwiesu. Optuženicima će biti poslan poziv i od njih će se tražiti da se pojave, što je postupak koji se u drugim jurisdikcijama često naziva izvođenje. To se može dogoditi virtualno ili bi optuženici mogli odlučiti ne doći. U sljedeća dva mjeseca će se održati pripremno ročište na kojem će tužiteljstvo iznijeti slučaj sucu koji će odlučiti hoće li suđenje ići dalje, piše Vanity Fair.