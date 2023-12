U posljednje vrijeme u Splitu se šuška da pjevačica Albina Grčić (24) ljubi Hajdukovog veznjaka Filipa Krovinovića (28), a sada je pjevačica progovorila o svom ljubavnom statusu.

'Fokusirana sam na osobni rast'

Albina je demantirala šuškanja i priznala da je slobodna.

Foto: Instagram/Albina Grčić

"To nije istina, ne znam od kuda je krenula ta priča. Možemo reći da sam emocionalno nedostupna. Fokusirana sam na svoj osobni razvoj, prijatelje, obitelj, ono nešto što me hrani pozitivnom energijom. Trebao mi je period da samu sebe upoznam i zavolim svoje nesavršenosti. Što se tiče statusa veze, slobodna sam", ispričala je za Dalmatinski portal.

'Teško je naći osobu...'

Njezino srce od prekida veze s hajdukovcem Ivanom Ćalušićem (24) nitko nije osvojio, a otkrila je i nekoliko osobina kod muškaraca na koje pada.

Albina Grčić i Ivan Ćalušić

"Padam na karizmu i energiju. To je meni to, kada osjetim neku povezanost je prvo što će me kupiti. Ne mogu definirati i objasniti, ali volim kada se momak zna našaliti i humor mi je bitan aspekt. U konačnici kada upoznam nekoga, zadržat će me lojalnost i da nema srama u iskazivanju emocija. Teško je pronaći osobu s kojom možeš podijeliti intimne trenutke", objasnila je Albina.

Foto: Instagram Foto: Instagram Slatka Albina pozirala je sa svojim dečkom Ivanom Ćalušićem koji je prošle godine potpisao za Hajduk. Ovaj par je već duže godina u vezi, a tek su se počeli javno pokazivati prošle godine kada je Albina Hrvatsku predstavljala na Eurosongu. "Najbolji par", "Preslatki", "Koliko ste predivni", "Ken i Barbie", "Malo reć' do ušiju", glasili su neki od komentara oduševljenih pratitelja baš na ovu fotku.

Podsjetimo, Albina je u svibnju potvrdila da je vezi s Ivanom došao kraj. Bivši par zna se još iz djetinjstva, a skupa su bili četiri godine.

