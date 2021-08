Albina Grčić na Twitteru se osvrnula na ispadanje u polufinalu ovogodišnjeg Eurosonga te se obračunala s komentatorima zbog njenih prošlih izjava.

"Minijaturna Albinice, imam jedno pitanjce na koje mogu odgovoriti i tvoji desetogodišnji fanovi ako žele. Što ti daje za pravo da komentiraš da 'nema veze što se nisi plasirala ČAK ni u finale, da si ti najbolja hrvatska izvođačica na Eurosongu zadnjih 15 godina'? Ti, dijete malo, nisi ni do koljena (ni doslovno fizički ni metaforički) našim drugim izvođačima poput Nine Badrić, Jacquesa pa čak ni Franke (koja je za tebe ljepotica), a koji su, uz to što su za tebe zvjezdetine i pjevačke gromade još imali i mnogo bolji plasman na Eurosongu. Moja pretpostavka je da te opasno pere Napoleonov kompleks i da je to uzrok svemu tome", poručila joj je jedna korisnica Twittera.

Jacquesa i Ninu poštuje samo kao glazbenike

"Nisam se plasirala u finale i život ide dalje - ne volim živjeti na staroj slavi i samo razmišljam o budućim projektima i kako raditi na sebi", odgovorila je Albina.

U nastavku se osvrnula na neke kolege.

"Pjevače kao Nina i Jacques poštujem u kontekstu glazbe, ali imala sam iskustvo zbog kojeg neke od njih naprosto ne mogu poštovati kao ljude", napisala je.

"Izjavila sam da smatram da je to bio najbolji nastup u zadnjih nekoliko godina koji je Hrvatska poslala - pritom mislim na cjelokupni dojam, dakle nisam rekla da sam ja najbolja pjevačica ikad, ali iza gore navedenog stojim", poručila je Albina.

"Bilo bi suludo da sam išta drugo izjavila s obzirom koliko je profesionalaca angažirano. Pritom, ne umanjujem ničiji trud, rad i angažman", zaključila je.