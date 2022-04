NOVA LJUBAV? / Legendarni Al Pacino (81) uhvaćen s 53 godine mlađom djevojkom: 'Srce ne pita za godine...'

Legendarni holivudski glumac Al Pacino (81) uhvaćen je u društvu bivše djevojke Micka Jaggera (78), televizijske producentice Noor Alfallah (28), javlja Daily Mail. Par je uživao u otmjenoj večeri u restoranu Felix u Venice Beachu u Kaliforniji. Pacino je prvi izašao, a nakon toga pridružila mu se Noor te su se nakon toga automobilom odvezli u nepoznatom smjeru. Glumac je na sebi imao ležernu crnu odjevnu kombinaciju, dok se Noor odlučila za usku majicu bez rukava, pripijene hlače i kožnu jaknu. Pacino je prvi put uhvaćen u javnosti u romantičnom izlasku s djevojkom nakon prekida veze od 40 godina mlađe glumice Meital Dohan 2020. godine. Noor je 2017. godine bila u vezi s Jaggerom, a nakon prekida s njim 2019. godine povezivali su je s Clintom Eastwoodom (91), no ona je tvrdila da su samo prijatelji. Ranije je Noor izjavila da su "ljudi komentirali" njezinu prošlu vezu s Jaggerom, no ona "ne žali ni za čim", već ima "puno lijepih uspomena" iz tog razdoblja. "Naša razlika u godinama nije mi ništa predstavljala. Srce ne pita za godine, ono samo zna za ono što osjeća. To mi je bila prva ozbiljna veza i bila sam jako sretna", kazala je svojevremeno. Za razliku od nje, Pacino ima podužu listu bivših djevojaka i ljubavnica, no nikada se nije ženio. Prije Meital bio je cijelo desetljeće u vezi argentinskom glumicom Lucilom Sola, čija kći Camila Morrone hoda s Leonardom DiCapriom od 2017. godine. Osim nje bio je u vezi s Diane Keaton, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan i Lyndall Hobbs. Otac troje djece također je odgojio i 21-godišnje blizance Oliviju i Antona s bivšom partnericom Beverly D'Angelo, s kojom je bio u vezi sedam godina, a prekinuli su 2003. godine. Također ima 32-godišnju kćer sa svojom bivšom učiteljicom glume Jan Tarrant.