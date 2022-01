Posljednji ispraćaj Akija Rahimovskog održao se u četvrtak, u 15 sati na zagrebačkom Mirogoju u Aleji velikana.

'Hvala ti tata'

Na Akijev lijes položena je makedonska zastava, a svirala je "Zašto si me rodila majko", makedonska narodna pjesma. Također se začula i pjesma "Za malo nježnosti". Emotivni govor Akijeve kćeri Edine dirnuo je mnoge do suza: " Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti velik, velik čovjek. Hvala ti tata što si me naučio kako je čovjek samo malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio, begaj kćeri. Begaj tata jer im je dosadno gore bez tebe. I samo da znaš, samo ti, tata, i nitko kao ti", poručila jer shrvana Edina te dodala: "Volim te, tata", prenio je Index.

Aki je godinama skrivao stariju kćer

Pjevač Parnog valjka rijetko je kada u medijima govorio o svom privatnom životu, smatrao je da njegova obitelj treba imati svoju privatnost i na tome je godinama ustrajao. Aki je sina Kristijana Rahimovskog, kojeg svi dobro poznajemo po glazbenom angažmanu, dobio u prvom braku. Međutim, gotovo nitko nije znao da Aki ima kćer Edinu iz drugog braka sa suprugom Ingrid. Naime, pjevač nikada nije spominjao svoju kćer Edinu Vukojević u medijima jer je to navodno bila njezina želja, piše Story.hr.

Legendarni pjevač jednom je prilikom za Blic istaknuo da "privatni život treba ostati privatan" te dodao: "Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe slika mene s drugom ženom, a ona mi kaže, otkad sam ja to postala plava?", izjavio je tada Aki i napomenuo: "Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj".

Na komemoraciji za Akija Rahimovskog u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, Edina se pojavila u društvu supruga te je održala emotivan govor. "Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao... Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek", kroz suze rekla Akija kći.