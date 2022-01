Preminuo je Aki Rahimovski, frontmen pop-rock sastava Parni Valjak. Vijest je to koja je odjeknula regijom, budući da je Aki preminuo iznenada u 67. godini života.

Legendarni pjevač osebujna prepoznatljiva glasa 2018. godine imao je lakši moždani udar. Nedugo zatim ugrađeno mu je i nekoliko stentova, a takvu je operaciju i nedavno obavio u Zagrebu, piše RTL.hr.

Glazbene tragove koje je ostavio za sobom ništa ne može izbrisati, premda su mu mnogi te '75., kada je počinjao, govorili da mu ništa ne ide u prilog - nit je imao stana, a njegov hrapavi glas nije bilo nešto na što je publika bila naviknuta.

'Uživamo u tome što radimo'

Ništa nije dalo naslutiti da će Aki Rahimovski i Parni Valjak biti jedan od najkvalitetnijih i najdugovječnijih bendova ikad u Hrvatskoj.

"Mi smo tako napravili da uživamo u ovome što radimo. I to uživanje, kad se ugase svjetla, mi krenemo svirati. To uživanje se prenese na publiku, publika vrati to", kazao je jednom prilikom Aki, a tako je bilo više od 40 godina.

"Ne nosi samo pjesma. Iza pjesme treba se non-stop, ne dokazivati - nego potvrđivati. U ovom poslu ono najvažnije što je, a to je kvaliteta i definitivno jedan iskreni pristup prema cijelom radu, a pogotovo prema publici", govorio je.

Najveća nagrada: Njihove pjesme vole i oni koji se nisu ni rodili kada su one napisane

Aki i njegov bend objavili su 16 studijskih i pet live albuma. Osim toga, dobitnici su brojnih nagrada i priznanja, no Akiju je uvijek najveća nagrada bila to što njihove pjesme vole čak i oni koji se nisu ni rodili kada su one napisane.