Izvršni direktor Klutch Sports Groupa, jedan od najmoćnijih sportskih agenata i partner pjevačice Adele (35), Rich Paul (41) otkrio je u intervjuu povodom svoje knjige "Lucky Me": A memoir of Changing the Odds" da ga život nije mazio, kaže People.

Njegov traumatični život

"Sretan sam u svim aspektima svog života. Uvijek sam bio netko tko nikad nije dopuštao da me situacija obeshrabri", kazao je Paul (41), za People.

Odrastao je u dijelu Clevelanda koji je u 80-ima i 90-ima bio preplavljen kriminalom i svi izgledi su bili ozbiljno protiv njega. U svojim memoarima Paul opisuje duboku traumu zbog majke koja se borila s ovisnošću o drogama i ponekad se danima nije vraćala kući.

Izgradio sam zid kao dijete, kako bih shvatio da moram ići naprijed, znajući da mama neće biti tu. Kao, mama se ne vraća kući. Ta situacija bila mi je jedna od najtežih stvari za ponovno proživjeti i pisati o njoj", otkrio je Rich.

Rich je priznao kako mu nije bilo lako živjeti ni s već rutinskim izbjegavanjem pucnjave između zaraćenih susjeda niti bježanjima kojima je spašavao goli život nakon što bi pobijedio u kockanju.

"Stvar je u tome, da zapravo nikad nisam bio dijete", rekao je Paul.

Adeleini problemi iz djetinjstva

Richova trauma nije samo dirnula njega već i njegovu partnericu Adele, s kojom je više od dvije godine. "Bilo je vrlo emotivno. Mislim da ju je puno toga pogodilo. Da, bilo je to teško štivo za nju", rekao je na reakciju Adele na knjigu.

Adele je također u prošlosti je otvoreno govorila o svojim problemima iz djetinjstva. Naime, Adele je odrastala između Tottenhama i Brixtona u Londonu, a teško je preživjela gubitak svog voljenog djeda, koji je umro od raka dok je imala samo 10 godina, a njezin otac Mark Evans, nestao je iz njezina života te se ponovno pojavio kada je krenula njezina karijera.

"Htjela sam se vratiti svom tati i reći mu: ‘Ti si razlog što to još nisam učinila‘. On je bio razlog zbog kojeg nisam u potpunosti shvatila što znači biti u odnosu punom ljubavi s nekim", rekla je Adele nakon smrti njezinog oca.

Rich se zahvaljuje svom ocu

Rich Paul ipak zahvaljuje svom pokojnom ocu Richu Paulu Sr. zbog pozitivne promjene u njegovom životu i što ga je naučio ne samo kako da preživi teško djetinjstvo već i kako da napreduje u uspješnom svijetu u kojem se nalazi danas.

"Imao sam sjajan primjer tko bi čovjek trebao biti i što bi trebao raditi. Naučio me što je radna etika, što upornost. Gledao sam svog tatu kako se igra kontrolora zračnog prometa u zajednici koja je bila poput rata pomiješanog s tornadom, ali ponekad nam je bio i piknik. Bio je moj heroj u tom pogledu", ispričao je Paul o svom tati.

